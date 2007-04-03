Терпимо.Крупную сумму вывести сразу нереально, но возможно.Совет заинтересованным людям - обзаводитесь надёжными знакомыми.Тогда вы сможете ввод-вывод осуществлять за наличку , минуя комиссии и банковские ограничения.Ключевое слово - надёжными.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 21:55
Терпимо.Крупную сумму вывести сразу нереально, но возможно.Совет заинтересованным людям - обзаводитесь надёжными знакомыми.Тогда вы сможете ввод-вывод осуществлять за наличку , минуя комиссии и банковские ограничения.Ключевое слово - надёжными.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:05
Вы точно так же не слышите ( не читаете то, что я недавно написал).Вынимать нужно, и даже очень нужно, чтобы привести ситуацию к игре только на выигранные деньги.Написано на прошлой странице.А ответ я разделил на ваши два поста.В чём вы видите проблему вывода денег с ограничением в 100000 гривен в день с биржи.Даже лимон можно вывести за 10 дней, и то если законят выплачивать. можно попробывать и больше в день.
Поясню вам и остальным проблему несколько другую, которая есть на самом деле проблема.Это вывод суммы превышающей ввод.При таком раскладе скорее всего превышающая сумма будет подпадать под налогообложение 18%, тогда желательно эту сверхсумму выводить уже другим путём, например через обменку.Там курс будет не выгодным, но т к сумма сверх - это по определению прибыль, то можно смириться.Ну или если повезёт, то как я написал - частным порядком минуя все сложности.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:13
для меня это не приемлемо.
потому и не лезу.
ликвидность ликвидностью, спрэды и наполненность стаканов - всё понятно, но скорость доступа к своим же средствам для меня лично - ключевой вопрос.
сегодня продал, разблокировал и завтра вывел по понятной схеме на тот же карточный счет, с которого заводил - вот стандарт.
всё иное, ограничения и т.п. чисто от лукавого, на любителя и точно без меня.
спс за ответы.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:17
мне не нужно пояснять: с инвест.прибыли привык платить налоги, брокер является налоговым агентом, а я подаю налоговую декларацию.
хочешь вывести - нет проблем, но сначала у тебя удержат налоги.
конечно, есть разные варианты оптимизации, но, в целом, считаю это не проблема, это справедливо.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
с выводом проблем в данный момент нет
выводил большую часть через биржу kuna.io
ликвидность там в пределах 4-2 млн грн есть, думаю владелец биржи помогает в таких случаях
ставишь заявку крупную, через какое то время появляется встречная заявка с чуть менее выгодным курсом, но зато на полную ликвидность, по любому это администрация уже вступает с тобой в игру и готова обналичить биткоин по рыночному курсу с небольшим своим интересом
Додано: Нед 01 кві, 2018 22:43
поки що ВТС стучіцца знизу о 7К,
ефір пробує пробить знизу 400
ріпл чуть вище 0.5 закріпився (пробив всетаки кругле число)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:00
Юрий, крипта - это билет в один конец ))
из трех основных способов вывода денег один прикрыли (эксмо), еще один мутные обменки. осталась только куна, если крякнет и она - пипец, выход только через валюту, хз как оно засветить вывод валюты с криптобиржи, не пробовал ))
еще через вебмани можно выйти, но попадос на курсах и комисах ощутимый.
имхо пока что крипта подходит только для гемблинга на небольших суммах, такое себе онлайн казино с элементами трейдинга ))
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:45
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Отскоки становятся все более низкими и коротко живущими. Чувствуется, готовимся пробивать дно.
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