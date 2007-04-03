длительное время гривну не выводили вообще потом влепили 10% комис за вывод.
сейчас правда смотрю 4-6% на сайте,
все еще великоват комис + доверие потерять проще чем заработать,
для МММ сферы "всем все платится" очень важно ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:45
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Отскоки становятся все более низкими и коротко живущими. Чувствуется, готовимся пробивать дно.
Додано: Пон 02 кві, 2018 05:07
Прогнозировать крипту на 1,5 года вперед?
Тут через неделю не знаешь курса, может быть и 4, и 12.
Слившиеся по 10-12 вполне могут снова зайти, если увидят бычий тренд, путь медленный, но устойчивый.
Многие вошедшие по высокой цене сидят до сих пор, т.к. жалко уходить в убыток и надеются, что снова вырастет. Торги сейчас упали, т.к. сливать задешево - жалко, а покупать - страшно.
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