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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1118111911201121

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 116
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:45

  colovort написав:baffet
И что там с EXMO?...В двух словах поясните.

длительное время гривну не выводили вообще потом влепили 10% комис за вывод.
сейчас правда смотрю 4-6% на сайте,
все еще великоват комис + доверие потерять проще чем заработать,
для МММ сферы "всем все платится" очень важно ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 кві, 2018 23:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Отскоки становятся все более низкими и коротко живущими. Чувствуется, готовимся пробивать дно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 05:07

  Zebra написав:Отскок на 13-14к до конца 2019 года уже утопия. Даже на этих уровнях деньги уже были кредитными. Хомяки влезали в долги и их постригли.

Прогнозировать крипту на 1,5 года вперед? :shock:
Тут через неделю не знаешь курса, может быть и 4, и 12.

Слившиеся по 10-12 вполне могут снова зайти, если увидят бычий тренд, путь медленный, но устойчивый.
Многие вошедшие по высокой цене сидят до сих пор, т.к. жалко уходить в убыток и надеются, что снова вырастет. Торги сейчас упали, т.к. сливать задешево - жалко, а покупать - страшно.
Tegularius
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 09:34

  Tegularius написав:
  Zebra написав:Отскок на 13-14к до конца 2019 года уже утопия. Даже на этих уровнях деньги уже были кредитными. Хомяки влезали в долги и их постригли.

Прогнозировать крипту на 1,5 года вперед? :shock:
Тут через неделю не знаешь курса, может быть и 4, и 12.

Слившиеся по 10-12 вполне могут снова зайти, если увидят бычий тренд, путь медленный, но устойчивый.
Многие вошедшие по высокой цене сидят до сих пор, т.к. жалко уходить в убыток и надеются, что снова вырастет. Торги сейчас упали, т.к. сливать задешево - жалко, а покупать - страшно.

Те кто сидит и надеется - вообще никак не влияют на курс. Докупать они не будут - так и будут сидеть и надеяться. На курс влияют свежие деньги. А их нет. Тут ждали триллионы от фондов вот-вот, но фонды, судя по всему, просто покрутили пальцем у виска. А новых лошков, после такой знатной стрижки, можно будет заманить только через 1.5-2 года - когда у них попа перестанет болеть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 10:55

  Tegularius написав:
  Zebra написав:Отскок на 13-14к до конца 2019 года уже утопия. Даже на этих уровнях деньги уже были кредитными. Хомяки влезали в долги и их постригли.

Прогнозировать крипту на 1,5 года вперед? :shock:
Тут через неделю не знаешь курса, может быть и 4, и 12.

Слившиеся по 10-12 вполне могут снова зайти, если увидят бычий тренд, путь медленный, но устойчивый.
Многие вошедшие по высокой цене сидят до сих пор, т.к. жалко уходить в убыток и надеются, что снова вырастет. Торги сейчас упали, т.к. сливать задешево - жалко, а покупать - страшно.

Эти флуктуации уже больше похожи на агонию или конвульсии
Всё IMHO
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