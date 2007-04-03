длительное время гривну не выводили вообще потом влепили 10% комис за вывод.
сейчас правда смотрю 4-6% на сайте,
все еще великоват комис + доверие потерять проще чем заработать,
для МММ сферы "всем все платится" очень важно ))
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:45
Додано: Нед 01 кві, 2018 23:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Отскоки становятся все более низкими и коротко живущими. Чувствуется, готовимся пробивать дно.
Додано: Пон 02 кві, 2018 05:07
Прогнозировать крипту на 1,5 года вперед?
Тут через неделю не знаешь курса, может быть и 4, и 12.
Слившиеся по 10-12 вполне могут снова зайти, если увидят бычий тренд, путь медленный, но устойчивый.
Многие вошедшие по высокой цене сидят до сих пор, т.к. жалко уходить в убыток и надеются, что снова вырастет. Торги сейчас упали, т.к. сливать задешево - жалко, а покупать - страшно.
Додано: Пон 02 кві, 2018 09:34
Те кто сидит и надеется - вообще никак не влияют на курс. Докупать они не будут - так и будут сидеть и надеяться. На курс влияют свежие деньги. А их нет. Тут ждали триллионы от фондов вот-вот, но фонды, судя по всему, просто покрутили пальцем у виска. А новых лошков, после такой знатной стрижки, можно будет заманить только через 1.5-2 года - когда у них попа перестанет болеть.
Додано: Пон 02 кві, 2018 10:55
Эти флуктуации уже больше похожи на агонию или конвульсии
Всё IMHO
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:13
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:22
Это все уже было. Просто на гораздо более низких уровнях и с вовлечением гораздо меньшего числа людей. Ну и, соответственно, с гораздо меньшими лосями. Сейчас новый пузырь возможен только с участием институциональных денег. Пойдут ли они сюда - БОЛЬШОЙ вопрос.
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:36
Вкладчик1234
Выскажу и я свое скромное ИМХО.
Первое.
Рынок криптовалют показал свою полную управляемость и легкость манипуляции.
В декабре открыли торговлю фьючерсами, и матерый кукл тут же этим воспользовался.
А перед тем, как на биржи зашел кукл, он долго изучал рынок и попробовал его разогнать.
Получилось.
Вошедших решили стричь на падающем рынке, ибо на нем заработок более быстрый.
Что показал нынешний загон?
1. Биток форевер . Ни одна крипта не устояла против тренда Ну, кроме тех, кто под плинтусом). А это значит, что глобально ничего нового не будет, пока биткоин жив.
2. Жадность человеческая не даст биткоину падать бесконечно.Потенциал криптовалютного рынка огромен.В десятки (если не в сотни) раз выше, чем на фондовом рынке.
Второе
Читаю ветку и диву даюсь - в основном это разговор слепого с глухим
Как по мне, равноценной дискуссия о пользе и вреде криптовалют может быть только между людьми, которые имеют в портфеле несколько активов, и криптовалютный в том числе.Чтобы понимать различия между активами и вынести пользу или вред из того или иного проекта.
А разгонять холивар между свидетелями держателей акций, поклонниками фиатных денег и фанатами драгметаллов о вреде или пользе криптовалют это как в курилке о доступности филейной части Дженифер Лопес для широких масс населения
Один мечтает хоть раз прикоснуться к идолу, другой, понимая, что никогда этого не сделает (по ряду причин), говорит, что это порочно и предостерегает всех от неверного шага. Но по сути, они оба не могут чувствовать то, что испытывает ежедневно гладящий эту самую филейную часть индивид
Мое мнение - нас ждет два-три года волатильности криптоактивов, на которых, кто с головой, сделают снова по несколько иксов.
А вот потом заработать будет неинтересно и маловозможно.
Сначала рынок начнут регулировать, затем регулирование усовершенствуют, и на финальной стадии отсекут неугодных.
Сейчас просто обкатывают технологии - как рынок ведет себя при положительных новостях, отрицательных новостях, и в полном отсутствии новостей.
Может быть, обкатывают новые математические модели поведенческих реакций элементов рынка.
Просто рынок криптовалют сейчас настолько быстротечен, что не успевают появиться профи, учитывающие все составляющие рынка.Включая майнинг, асики, производство вычислительных мощностей, их потребление,мировой рынок труда, распространение технологий и прочая, и прочая... И именно поэтому пришедшие в этот рынок с фондовых площадок брокеры оказались неудел.Потому как ориентировались только на индикаторы фондового рынка и уровни Фибоначчи.
Я считаю, крипторынок рано хоронить.
Его еще будут толкать вверх, увидите.
Додано: Пон 02 кві, 2018 14:54
Ошибаетесь. Сверху вплоть до 20к значительное сопротивление армии ходлеров желающих слиться хотя бы в "ноль". Пузыри не реинкартируются, пока не соберется новая толпа нестриженных, способная выкупить те $500 млрд капитализации которые застряли сверху.
Поэтому тренд неизменен. Крутимся возле 7к и потом ныряем ниже 6к.
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:28
Zebra
Какая разница, на каком тренде зарабатывать?
Да и любой тренд рано или поздно ломается, если под актив найдется покупатель.
И если покупателя сейчас нет, то это означает лишь то, что нет массового покупателя, который сможет определить данный актив, как безусловно ценный и низко рисковый.
Да,и как Вы определили количество холдеров "па 20к" и влияние их на курс ?
Они что, все до единого сидят в битке по 20К и ни один не слился на волнах паник селл?И держат биткоин как единственно возможный актив?
В идеале (в моем понимании)для поддержания существования криптовалютного актива нужны основные составляющие - вычислительные мощности, инфраструктура для обслуживания и мозг человека.
И если инфраструктуру для обслуживания можно ограничить, переориентировать, а мозг человека запугать, то с вычислительными мощностями немного сложнее.
Потому что это уже не виртуальное, а реальное производство, миллионы рабочих мест и развитие технологий.
Корпорации, которые напрямую вовлечены в этот рынок, сами будут разрабатывать новые проекты с криптовалютами и внедрять их.
Потому что инфраструктура есть и вычислительные мощности есть.
А человеческий мозг имеет свойство быстро адаптироваться к любым переменам.
Единственное, с чем соглашусь - пока да, тренд вниз.
Мы не знаем, что задумал кукл - полностью уничтожить рынок в зародыше, пока он не разросся, или просто придержать развитие, пока не иссякнут источники заработка на углеводородах и прочих активах из земных недр.
Это сразу станет видно, когда начнут выходить положительные новости и гнать актив вверх.Если положительных (да и вообще никаких) новостей не будет, актив упадет до себестоимости обслуживания своей инфраструктуры.Это примерно себестоимость электричества+зарплата программеров, пишущих софт для бирж + железо для серверов.
Но то, что его уничтожат, у меня лично большое сомнение.
Для того, чтобы уничтожить то, что приносит 10 иксов, нужно чтобы появилось то, что принесет 100 иксов, а такого на рынке пока нет.
Поэтому мое мнение - банальные качели.
А тренд кукл развернет тогда, когда 80% актива осядет в правильных кошельках, а оставшиеся 20% нужно будет впарить остальным под несбыточные гарантии.
Востаннє редагувалось artist_007 в Пон 02 кві, 2018 15:41, всього редагувалось 3 разів.
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