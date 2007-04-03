Додано: Пон 02 кві, 2018 14:36

Эти флуктуации уже больше похожи на агонию или конвульсии

Выскажу и я свое скромное ИМХО.Рынок криптовалют показал свою полную управляемость и легкость манипуляции.В декабре открыли торговлю фьючерсами, и матерый кукл тут же этим воспользовался.А перед тем, как на биржи зашел кукл, он долго изучал рынок и попробовал его разогнать.Получилось.Вошедших решили стричь на падающем рынке, ибо на нем заработок более быстрый.Что показал нынешний загон?1. Биток форевер. Ни одна крипта не устояла против тренда Ну, кроме тех, кто под плинтусом). А это значит, что глобально ничего нового не будет, пока биткоин жив.2. Жадность человеческая не даст биткоину падать бесконечно.Потенциал криптовалютного рынка огромен.В десятки (если не в сотни) раз выше, чем на фондовом рынке.Читаю ветку и диву даюсь - в основном это разговор слепого с глухимКак по мне, равноценной дискуссия о пользе и вреде криптовалют может быть только между людьми, которые имеют в портфеле несколько активов, и криптовалютный в том числе.Чтобы понимать различия между активами и вынести пользу или вред из того или иного проекта.А разгонять холивар между свидетелями держателей акций, поклонниками фиатных денег и фанатами драгметаллов о вреде или пользе криптовалют это как в курилке о доступности филейной части Дженифер Лопес для широких масс населенияОдин мечтает хоть раз прикоснуться к идолу, другой, понимая, что никогда этого не сделает (по ряду причин), говорит, что это порочно и предостерегает всех от неверного шага. Но по сути, они оба не могут чувствовать то, что испытывает ежедневно гладящий эту самую филейную часть индивидМое мнение - нас ждет два-три года волатильности криптоактивов, на которых, кто с головой, сделают снова по несколько иксов.А вот потом заработать будет неинтересно и маловозможно.Сначала рынок начнут регулировать, затем регулирование усовершенствуют, и на финальной стадии отсекут неугодных.Сейчас просто обкатывают технологии - как рынок ведет себя при положительных новостях, отрицательных новостях, и в полном отсутствии новостей.Может быть, обкатывают новые математические модели поведенческих реакций элементов рынка.Просто рынок криптовалют сейчас настолько быстротечен, что не успевают появиться профи, учитывающие все составляющие рынка.Включая майнинг, асики, производство вычислительных мощностей, их потребление,мировой рынок труда, распространение технологий и прочая, и прочая... И именно поэтому пришедшие в этот рынок с фондовых площадок брокеры оказались неудел.Потому как ориентировались только на индикаторы фондового рынка и уровни Фибоначчи.Я считаю, крипторынок рано хоронить.Его еще будут толкать вверх, увидите.