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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1120112111221123>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 116
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

МакАфи как всегда топит за рост

killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сложность битка продолжает расти в геометрической прогрессии.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:42

  killerbean написав:МакАфи как всегда топит за рост


А руку предусмотрительно держит в кармане, хозяйство поглаживает - боится потерять, боится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 15:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:А руку предусмотрительно держит в кармане, хозяйство поглаживает - боится потерять, боится.

А я в целом с ним согласен. Если моя теория о том, что в этом году заходит крупняк подтвердится - то это будет самый мощный год по росту за всё время существования крипты.
killerbean
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:00

  Zebra написав:Сложность битка продолжает расти в геометрической прогрессии.

Сложность добычи битка.
Это значит, что количество вычислительных мощностей и вовлеченных в этот рынок человеческих ресурсов растет в этой же прогрессии.
Как, впрочем, в свое время росло количество людей, пытающихся заработать на золотой лихорадке, нефти, природном газе и т.д.
Ресурсы ограничены - основная фраза нынешнего бренного бытия.
Их добыча со временем становится все труднее, а затратная часть возрастает.
Просто если количество земных ресурсов конечно и поддается оценочным характеристикам, то крипторынок пока бездонен.
Поэтому чем больше людей будут вовлечены в процесс, тем меньше вероятность, что процесс будет уничтожен :).
Он просто будет перетекать из одной формы в другую.
Поэтому только качели.
Плюс регуляторный орган и контроль за эмиссией и кругооборотом в глобальном масштабе.
Что весьма трудно реализуемо :mrgreen:
Мы глобально наблюдаем рычаги кукла по взятию под контроль гениального актива.
Кукл не учитывает один маленький нюанс - актив основан на продукции человеческого мозга, а, значит, полностью взять его под контроль не удасться.
Пока не придумают, чем смогут заменить биток (как и доллар), глобально будут только качели и новые пузыри, но на этом же рынке.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:18

  killerbean написав:
  airmax78 написав:А руку предусмотрительно держит в кармане, хозяйство поглаживает - боится потерять, боится.

А я в целом с ним согласен. Если моя теория о том, что в этом году заходит крупняк подтвердится - то это будет самый мощный год по росту за всё время существования крипты.

Крупняк не покупает молоко, он скупает фермы и коров.
Когда уже до хомяков это дойдет. Ну ждите.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:29

  Zebra написав:
  killerbean написав:
  airmax78 написав:А руку предусмотрительно держит в кармане, хозяйство поглаживает - боится потерять, боится.

А я в целом с ним согласен. Если моя теория о том, что в этом году заходит крупняк подтвердится - то это будет самый мощный год по росту за всё время существования крипты.

Крупняк не покупает молоко, он скупает фермы и коров.
Когда уже до хомяков это дойдет. Ну ждите.

Не-не ) крупняк адназначна зайдёт и задерёт курс, штобы челядь смогла выпрыгнуть с 12...17к :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:36

  Zebra написав:
  killerbean написав:
  airmax78 написав:А руку предусмотрительно держит в кармане, хозяйство поглаживает - боится потерять, боится.

А я в целом с ним согласен. Если моя теория о том, что в этом году заходит крупняк подтвердится - то это будет самый мощный год по росту за всё время существования крипты.

Крупняк не покупает молоко, он скупает фермы и коров.
Когда уже до хомяков это дойдет. Ну ждите.

Да ладно :mrgreen:
Крупняк покупает ВСЁ, на чем можно увеличить свой капитал/ресурс.
Молоко, коров, фермы, сырные заводики, поля, на которых пасутся коровы, и т.д. и т.п.
Я, кстати, не понимаю, на чем основан Ваш сарказм.
Пузыри периодически возникают и сдуваются на любом рынке.
Это глобальная проблема.
И кто Вам сказал, что все хомяки только сидят в битке и ждут подорожания?
У вас есть активы, в которых Вы уверены?
Сколько их?
Один? Может, два? Пять? Десять?
Каждый уважающий себя хомяк должен иметь портфель активов и уметь их обслуживать :mrgreen:
И в случае неудачи по одному из активов он должен иметь возможность быстро переходить из одного актива в другой с минимальными потерями.
Я лично рассматриваю ВЕСЬ крипторынок (в нынешней сложившейся ситуации) как ОДИН актив.Хотя у меня и несколько криптовалют.
Который ничем не отличается от доллара, евро, ценных бумаг, алмазов и прочей шелухи.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:43

  killerbean написав:
  airmax78 написав:А руку предусмотрительно держит в кармане, хозяйство поглаживает - боится потерять, боится.

А я в целом с ним согласен. Если моя теория о том, что в этом году заходит крупняк подтвердится - то это будет самый мощный год по росту за всё время существования крипты.

Крупняк зашел в прошлом году, рекламный пресс и истерия по крипте были просто удушающими. Тихо зашел, постриг в конце года хомяков и тихо вышел. Оставил какие-то копейки на "поиграть на волнах". Уверен, киты сейчас наблюдают за кривыми гуру графикостроения и тихо посмеиваются, толкая то в одну, то в другую сторону вопреки прогнозам. Да, стрижка идет уже не того порядка, но с дурного хомяка-усреднителя хоть шерсти клок, над холдерами, я уверен, вообще ржут, как кони, открывая в тиши кабинетов очередной пузырь двухсотлетней выдержки.
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  antey1969 написав:Крупняк зашел в прошлом году, рекламный пресс и истерия по крипте были просто удушающими.

Какой там прошлый год? Фьючерсы появилить только в декабре на небольших биржах. А что будет когда Насдак откроется?
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