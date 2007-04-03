Додано: Пон 02 кві, 2018 16:00

Zebra написав: Сложность битка продолжает расти в геометрической прогрессии. Сложность битка продолжает расти в геометрической прогрессии.

Сложностьбитка.Это значит, что количество вычислительных мощностей и вовлеченных в этот рынок человеческих ресурсов растет в этой же прогрессии.Как, впрочем, в свое время росло количество людей, пытающихся заработать на золотой лихорадке, нефти, природном газе и т.д.Ресурсы ограничены - основная фраза нынешнего бренного бытия.Их добыча со временем становится все труднее, а затратная часть возрастает.Просто если количество земных ресурсов конечно и поддается оценочным характеристикам, то крипторынок пока бездонен.Поэтому чем больше людей будут вовлечены в процесс, тем меньше вероятность, что процесс будет уничтоженОн просто будет перетекать из одной формы в другую.Поэтому только качели.Плюс регуляторный орган и контроль за эмиссией и кругооборотом в глобальном масштабе.Что весьма трудно реализуемоМы глобально наблюдаем рычаги кукла по взятию под контроль гениального актива.Кукл не учитывает один маленький нюанс - актив основан на продукции человеческого мозга, а, значит, полностью взять его под контроль не удасться.Пока не придумают, чем смогут заменить биток (как и доллар), глобально будут только качели и новые пузыри, но на этом же рынке.