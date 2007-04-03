МакАфи как всегда топит за рост
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
МакАфи как всегда топит за рост
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сложность битка продолжает расти в геометрической прогрессии.
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:42
Додано: Пон 02 кві, 2018 15:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:00
Сложность добычи битка.
Это значит, что количество вычислительных мощностей и вовлеченных в этот рынок человеческих ресурсов растет в этой же прогрессии.
Как, впрочем, в свое время росло количество людей, пытающихся заработать на золотой лихорадке, нефти, природном газе и т.д.
Ресурсы ограничены - основная фраза нынешнего бренного бытия.
Их добыча со временем становится все труднее, а затратная часть возрастает.
Просто если количество земных ресурсов конечно и поддается оценочным характеристикам, то крипторынок пока бездонен.
Поэтому чем больше людей будут вовлечены в процесс, тем меньше вероятность, что процесс будет уничтожен .
Он просто будет перетекать из одной формы в другую.
Поэтому только качели.
Плюс регуляторный орган и контроль за эмиссией и кругооборотом в глобальном масштабе.
Что весьма трудно реализуемо
Мы глобально наблюдаем рычаги кукла по взятию под контроль гениального актива.
Кукл не учитывает один маленький нюанс - актив основан на продукции человеческого мозга, а, значит, полностью взять его под контроль не удасться.
Пока не придумают, чем смогут заменить биток (как и доллар), глобально будут только качели и новые пузыри, но на этом же рынке.
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:18
Крупняк не покупает молоко, он скупает фермы и коров.
Когда уже до хомяков это дойдет. Ну ждите.
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:29
Не-не ) крупняк адназначна зайдёт и задерёт курс, штобы челядь смогла выпрыгнуть с 12...17к
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:36
Да ладно
Крупняк покупает ВСЁ, на чем можно увеличить свой капитал/ресурс.
Молоко, коров, фермы, сырные заводики, поля, на которых пасутся коровы, и т.д. и т.п.
Я, кстати, не понимаю, на чем основан Ваш сарказм.
Пузыри периодически возникают и сдуваются на любом рынке.
Это глобальная проблема.
И кто Вам сказал, что все хомяки только сидят в битке и ждут подорожания?
У вас есть активы, в которых Вы уверены?
Сколько их?
Один? Может, два? Пять? Десять?
Каждый уважающий себя хомяк должен иметь портфель активов и уметь их обслуживать
И в случае неудачи по одному из активов он должен иметь возможность быстро переходить из одного актива в другой с минимальными потерями.
Я лично рассматриваю ВЕСЬ крипторынок (в нынешней сложившейся ситуации) как ОДИН актив.Хотя у меня и несколько криптовалют.
Который ничем не отличается от доллара, евро, ценных бумаг, алмазов и прочей шелухи.
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:43
Крупняк зашел в прошлом году, рекламный пресс и истерия по крипте были просто удушающими. Тихо зашел, постриг в конце года хомяков и тихо вышел. Оставил какие-то копейки на "поиграть на волнах". Уверен, киты сейчас наблюдают за кривыми гуру графикостроения и тихо посмеиваются, толкая то в одну, то в другую сторону вопреки прогнозам. Да, стрижка идет уже не того порядка, но с дурного хомяка-усреднителя хоть шерсти клок, над холдерами, я уверен, вообще ржут, как кони, открывая в тиши кабинетов очередной пузырь двухсотлетней выдержки.
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
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