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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:52
Не путайте заход крупняка и фючерсы - это разные вещи. Как раз на фючерсах (типа архихорошая новость - несите скорей, дальше будет только рост) хомяка предсказуемо и постригли на все свои и кредитные вдобавок. Крипта - она обезличенная по умолчанию, вот она и дала уникальную возможность в кои то веки зайти крупняку инкогнито и так же тихо выйти в неизвестном направлении
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:54
Ты еще не понял для чего нужны были фьючерсы? Чтоб ОБНАЛИЧИТЬ хайп.
Крупняком открываются фьючерсы на понижение. На бирже-помойках сливаются лохам в декабре-январе тонны фантиков, валится курс.
ПРОФИТ. Легальный кеш через месяц в фьючах.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 02 кві, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:54
Значительная часть этих 80% уже в нужных руках. Фаза быстрого падения с паник-селлами закончилась, теперь фаза болтания туда-сюда с медленным падением, которая через некоторое время перейдёт в фазу стабилизации. Вот как долго именно эта фаза продлится, вопрос отдельный. Потом будет снова рост. Не все хомяки её дождутся, в этом и смысл.
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