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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1120112111221123

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 116
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

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Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:52

  killerbean написав:
  antey1969 написав:Крупняк зашел в прошлом году, рекламный пресс и истерия по крипте были просто удушающими.

Какой там прошлый год? Фьючерсы появилить только в декабре на небольших биржах. А что будет когда Насдак откроется?

Не путайте заход крупняка и фючерсы - это разные вещи. Как раз на фючерсах (типа архихорошая новость - несите скорей, дальше будет только рост) хомяка предсказуемо и постригли на все свои и кредитные вдобавок. Крипта - она обезличенная по умолчанию, вот она и дала уникальную возможность в кои то веки зайти крупняку инкогнито и так же тихо выйти в неизвестном направлении
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:54

  killerbean написав:
  antey1969 написав:Крупняк зашел в прошлом году, рекламный пресс и истерия по крипте были просто удушающими.

Какой там прошлый год? Фьючерсы появилить только в декабре на небольших биржах. А что будет когда Насдак откроется?

Ты еще не понял для чего нужны были фьючерсы? Чтоб ОБНАЛИЧИТЬ хайп.

Крупняком открываются фьючерсы на понижение. На бирже-помойках сливаются лохам в декабре-январе тонны фантиков, валится курс.
ПРОФИТ. Легальный кеш через месяц в фьючах.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 02 кві, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 16:54

  artist_007 написав:А тренд кукл развернет тогда, когда 80% актива осядет в правильных кошельках, а оставшиеся 20% нужно будет впарить остальным под несбыточные гарантии.

Значительная часть этих 80% уже в нужных руках. Фаза быстрого падения с паник-селлами закончилась, теперь фаза болтания туда-сюда с медленным падением, которая через некоторое время перейдёт в фазу стабилизации. Вот как долго именно эта фаза продлится, вопрос отдельный. Потом будет снова рост. Не все хомяки её дождутся, в этом и смысл.
phantom_systems
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