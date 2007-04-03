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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:52
Не путайте заход крупняка и фючерсы - это разные вещи. Как раз на фючерсах (типа архихорошая новость - несите скорей, дальше будет только рост) хомяка предсказуемо и постригли на все свои и кредитные вдобавок. Крипта - она обезличенная по умолчанию, вот она и дала уникальную возможность в кои то веки зайти крупняку инкогнито и так же тихо выйти в неизвестном направлении
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:54
Ты еще не понял для чего нужны были фьючерсы? Чтоб ОБНАЛИЧИТЬ хайп.
Крупняком открываются фьючерсы на понижение. На бирже-помойках сливаются лохам в декабре-январе тонны фантиков, валится курс.
ПРОФИТ. Легальный кеш через месяц в фьючах.
Востаннє редагувалось Zebra в Пон 02 кві, 2018 16:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 02 кві, 2018 16:54
Значительная часть этих 80% уже в нужных руках. Фаза быстрого падения с паник-селлами закончилась, теперь фаза болтания туда-сюда с медленным падением, которая через некоторое время перейдёт в фазу стабилизации. Вот как долго именно эта фаза продлится, вопрос отдельный. Потом будет снова рост. Не все хомяки её дождутся, в этом и смысл.
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:25
И уйдут хомяки... и будут киты жрать друг друга...
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:36
Так это и понятно.
Поэтому криптоактив в своем портфеле я уменьшил, оставив на "вырастет" небольшой кусочек.Этот кусок будет увеличиваться или уменьшаться по мере оценок рисковости.
Но мне интересно, почему мне с пеной у рта доказывают, что "крупняк зашел, постриг и вышел". Это что, какой-то единственный крупняк на планете Земля ?
Крупняк неизбежно глобально точно так же будет увеличивать процент криптоактива в своем портфеле, его количество все равно будет расти, он точно так же будет торговаться на бирже и т.д.
И про "не каждый хомяк сможет дождаться" - смешно .
По степени рисковости вклад в банке и обладание криптоактивом, скажем, в Украине, насколько эквивалентны?
В чем разница для хомяка отнести нахомяченное в банк и потерять оное в связи с ликвидацией банка при смене оранжевых на голубых и голубых на оранжевых и т.д, и вложением в крипту?
Для меня вообще никакой.
Ибо завтра придет к власти ЮВТ или Бойко (к примеру), и вклады заморозят на неопределенный срок,некоторые банки ликвидируют под соусом "ненадежных".
Или выпустят указ об обязательной сдаче золота и драгметаллов по фиксированной цене, как это сделали в США во время Великой Депрессии.
Или оккупация и большая война (не дай Бог).
Криптоактив такой же актив для хомяка, как и золото, серебро, акции, облигации и драгоценные камни.
Он может и вырасти, и упасть в любой момент времени, количество стабильных активов с каждым годом становится все меньше.
И посмотрите на график битка - на нем уже были пузыри, и точно так же сдувались, и точно так же "заходил крупняк", и точно так же "стриг хомяков", и точно так же крипторынок отрастал, увеличивая свою капитализацию.
Жадность человеческая не имеет границ.
И, кстати, кто мне объяснит, почему хомяк вдруг может не дожить, если рост, например, будет через год или через два?
Или в вашем понимании актив обязательно должен быть сверхликвидным?
Додано: Пон 02 кві, 2018 17:52
artist_007
На текущий момент ставлю на психологию. Практически все местечковые гуру трейдинга утверждают в один голос "надо холдить". До тех пор, пока они будут единодушно призывать к удержанию, большая вероятность того, что серьезного роста можно не ждать. А вот когда в их рядах начнется раздрай - будет смысл взвесить возможность входа.
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:02
Крупняк это всякие Роджеры Веры и Чарли Ли, Виталики Бутерины, братья Вилкинсоны. Они не будут увеличивать процент криптоактива, они будут создавать новые и новые разводняки.
Сейчас наступает звездный час новой звезды криптострижки - Даниэля Ларимера.
Он готовится запустить EOS и отхватить свою долю шерсти хомяков и их готовых к сношению дырок.
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:18
Может быть, Вы просто неправильно интерпретируете некоторые слова "местечковых гуру" ?
Холдить для меня - оставить все на отправной точке.
Не участвовать в торгах, не влазить на рынок в состоянии неопределенности и явной управляемости рынка. Такая вещь, как майнинг, вообще никаким боком к курсу,пока выход больше себестоимости электричества.Окупаемость только замедляет приход новых майнеров. А для того, чтобы и майнинг стал невыгоден для тех, кто уже в рынке, нужно опустить рынок еще ниже затрат на электричество, и продержать его так несколько месяцев, пока у майнеров не закончится "жирок".А заодно и остановить индустрию выпуска видеокарт, асиков, вычислительных мощностей, блоков питания, вызвать кризис целых отраслей, уволить рабочих, которых набрали под увеличение спроса, которые пойдут бузить и т.д. и т.п.
И медленное сползание -это все равно усреднение и перетекание актива в какой-то другой актив, более "надежный" на тот промежуток времени.
Это процесс с неопределенным временем начала и конца.
И я думаю, что мнение гуру трейдинга вообще никаким боком к формированию курса.
Я думаю, все слишком банально.
Кукл рынок уже контролирует, но еще не зарегулировал.
Сигналом к росту курса будут как раз новости о каких-то новых определенных правилах игры на рынке.
Плюс рынок вообще может с хомяками быть не связан.
Я не удивлюсь, если все рванет после встречи, например, Трампа с царьком Кореи и т.п.
Додано: Пон 02 кві, 2018 18:36
artist_007
Биток - весьма хитрый товар. Может рвануть вверх и на новостях о взрыве на какой-нибудь макаронной фабрике. Потом окажется, что фабрику рванули террористы-антикриптисты, чтобы похоронить работающие там день и ночь неутомимые асики. Тьма борется со светлым будущим, типа.
Следом пойдет пара выступлений бывшего третьего помощника лучшего прогнозиста Блумберг на тему "биток - алилуйя", дальше - какой нибудь мэр Хиросимы одобрит крипту, а актер третьего эшелона сможет купить трусы от Дольче Габана за эфириум, причем сделает это на совершенно случайно оказавшуюся рядом камеру. И пошло-поехало.
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