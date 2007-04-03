Додано: Пон 02 кві, 2018 17:36

phantom_systems написав: artist_007 написав: А тренд кукл развернет тогда, когда 80% актива осядет в правильных кошельках, а оставшиеся 20% нужно будет впарить остальным под несбыточные гарантии. А тренд кукл развернет тогда, когда 80% актива осядет в правильных кошельках, а оставшиеся 20% нужно будет впарить остальным под несбыточные гарантии.

Значительная часть этих 80% уже в нужных руках. Фаза быстрого падения с паник-селлами закончилась, теперь фаза болтания туда-сюда с медленным падением, которая через некоторое время перейдёт в фазу стабилизации. Вот как долго именно эта фаза продлится, вопрос отдельный. Потом будет снова рост. Не все хомяки её дождутся, в этом и смысл. Значительная часть этих 80% уже в нужных руках. Фаза быстрого падения с паник-селлами закончилась, теперь фаза болтания туда-сюда с медленным падением, которая через некоторое время перейдёт в фазу стабилизации. Вот как долго именно эта фаза продлится, вопрос отдельный. Потом будет снова рост. Не все хомяки её дождутся, в этом и смысл.

Так это и понятно.Поэтому криптоактив в своем портфеле я уменьшил, оставив на "вырастет" небольшой кусочек.Этот кусок будет увеличиваться или уменьшаться по мере оценок рисковости.Но мне интересно, почему мне с пеной у рта доказывают, что "крупняк зашел, постриг и вышел". Это что, какой-то единственный крупняк на планете ЗемляКрупняк неизбежно глобально точно так же будет увеличивать процент криптоактива в своем портфеле, его количество все равно будет расти, он точно так же будет торговаться на бирже и т.д.И про "не каждый хомяк сможет дождаться" - смешноПо степени рисковости вклад в банке и обладание криптоактивом, скажем, в Украине, насколько эквивалентны?В чем разница для хомяка отнести нахомяченное в банк и потерять оное в связи с ликвидацией банка при смене оранжевых на голубых и голубых на оранжевых и т.д, и вложением в крипту?Для меня вообще никакой.Ибо завтра придет к власти ЮВТ или Бойко (к примеру), и вклады заморозят на неопределенный срок,некоторые банки ликвидируют под соусом "ненадежных".Или выпустят указ об обязательной сдаче золота и драгметаллов по фиксированной цене, как это сделали в США во время Великой Депрессии.Или оккупация и большая война (не дай Бог).Криптоактив такой же актив для хомяка, как и золото, серебро, акции, облигации и драгоценные камни.Он может и вырасти, и упасть в любой момент времени, количество стабильных активов с каждым годом становится все меньше.И посмотрите на график битка - на нем уже были пузыри, и точно так же сдувались, и точно так же "заходил крупняк", и точно так же "стриг хомяков", и точно так же крипторынок отрастал, увеличивая свою капитализацию.Жадность человеческая не имеет границ.И, кстати, кто мне объяснит, почему хомяк вдруг может не дожить, если рост, например, будет через год или через два?Или в вашем понимании актив обязательно должен быть сверхликвидным?