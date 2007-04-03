antey1969 написав:artist_007 Биток - весьма хитрый товар. Может рвануть вверх и на новостях о взрыве на какой-нибудь макаронной фабрике. Потом окажется, что фабрику рванули террористы-антикриптисты, чтобы похоронить работающие там день и ночь неутомимые асики. Тьма борется со светлым будущим, типа. Следом пойдет пара выступлений бывшего третьего помощника лучшего прогнозиста Блумберг на тему "биток - алилуйя", дальше - какой нибудь мэр Хиросимы одобрит крипту, а актер третьего эшелона сможет купить трусы от Дольче Габана за эфириум, причем сделает это на совершенно случайно оказавшуюся рядом камеру. И пошло-поехало.
Не, ну с таким же успехом можно в террористы записать и Мать Терезу Любой товар можно толкнуть с креативом. Но многие "оналитеги" говрят, что отыгрываются только фигуры нисходящего тренда, любые фигуры тренда восходящего ломаются. Это может говорить только о контролируемости рынка либо о согласованной игре нескольких глобальных игроков. В этом и вся интрига
antey1969 написав:artist_007 Биток - весьма хитрый товар. Может рвануть вверх и на новостях о взрыве на какой-нибудь макаронной фабрике. Потом окажется, что фабрику рванули террористы-антикриптисты, чтобы похоронить работающие там день и ночь неутомимые асики. Тьма борется со светлым будущим, типа. Следом пойдет пара выступлений бывшего третьего помощника лучшего прогнозиста Блумберг на тему "биток - алилуйя", дальше - какой нибудь мэр Хиросимы одобрит крипту, а актер третьего эшелона сможет купить трусы от Дольче Габана за эфириум, причем сделает это на совершенно случайно оказавшуюся рядом камеру. И пошло-поехало.
Не, ну с таким же успехом можно в террористы записать и Мать Терезу Любой товар можно толкнуть с креативом. Но многие "оналитеги" говрят, что отыгрываются только фигуры нисходящего тренда, любые фигуры тренда восходящего ломаются. Это может говорить только о контролируемости рынка либо о согласованной игре нескольких глобальных игроков. В этом и вся интрига
Точно! Вот этого заключительного штриха мне и не хватало. Чтобы сломать восходящий туземунтренд вспомнят о матери Терезе в плане примирения нового со старым, Азия задумается о принципах даосизма(черное в белом, а белое в черном), мэр Хиросимы устыдится и посыплет голову радиокативным музейным пеплом, а актер третьего плана порвет трусы(а вместе с ними и кучерявые балабоны), перебираясь к соседке-селебрити через забор. Все на время устаканится, и после очередной 5-ой волны мы снова замрем в ожидании нового толчка под уставший мозолистый зад крипты...
artist_007 написав:Но многие "оналитеги" говрят, что отыгрываются только фигуры нисходящего тренда, любые фигуры тренда восходящего ломаются.
ок, вот вам фигура, ломайте ) кто не в теме, гуглите "wolfe wave" ps. сейчас народ из сыплющейся фонды (из акций) ломанулся в золото, если золото тоже посыпется, есть вероятность что побегут спасаться в крипту. всё имхо