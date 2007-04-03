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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 116
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:00

  antey1969 написав:artist_007
Биток - весьма хитрый товар. Может рвануть вверх и на новостях о взрыве на какой-нибудь макаронной фабрике. Потом окажется, что фабрику рванули террористы-антикриптисты, чтобы похоронить работающие там день и ночь неутомимые асики. Тьма борется со светлым будущим, типа.
Следом пойдет пара выступлений бывшего третьего помощника лучшего прогнозиста Блумберг на тему "биток - алилуйя", дальше - какой нибудь мэр Хиросимы одобрит крипту, а актер третьего эшелона сможет купить трусы от Дольче Габана за эфириум, причем сделает это на совершенно случайно оказавшуюся рядом камеру. И пошло-поехало.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не, ну с таким же успехом можно в террористы записать и Мать Терезу :mrgreen:
Любой товар можно толкнуть с креативом.
Но многие "оналитеги" говрят, что отыгрываются только фигуры нисходящего тренда, любые фигуры тренда восходящего ломаются. Это может говорить только о контролируемости рынка либо о согласованной игре нескольких глобальных игроков.
В этом и вся интрига :wink:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:20

  artist_007 написав:
  antey1969 написав:artist_007
Биток - весьма хитрый товар. Может рвануть вверх и на новостях о взрыве на какой-нибудь макаронной фабрике. Потом окажется, что фабрику рванули террористы-антикриптисты, чтобы похоронить работающие там день и ночь неутомимые асики. Тьма борется со светлым будущим, типа.
Следом пойдет пара выступлений бывшего третьего помощника лучшего прогнозиста Блумберг на тему "биток - алилуйя", дальше - какой нибудь мэр Хиросимы одобрит крипту, а актер третьего эшелона сможет купить трусы от Дольче Габана за эфириум, причем сделает это на совершенно случайно оказавшуюся рядом камеру. И пошло-поехало.

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не, ну с таким же успехом можно в террористы записать и Мать Терезу :mrgreen:
Любой товар можно толкнуть с креативом.
Но многие "оналитеги" говрят, что отыгрываются только фигуры нисходящего тренда, любые фигуры тренда восходящего ломаются. Это может говорить только о контролируемости рынка либо о согласованной игре нескольких глобальных игроков.
В этом и вся интрига :wink:

Точно! Вот этого заключительного штриха мне и не хватало.
Чтобы сломать восходящий туземунтренд вспомнят о матери Терезе в плане примирения нового со старым, Азия задумается о принципах даосизма(черное в белом, а белое в черном), мэр Хиросимы устыдится и посыплет голову радиокативным музейным пеплом, а актер третьего плана порвет трусы(а вместе с ними и кучерявые балабоны), перебираясь к соседке-селебрити через забор.
Все на время устаканится, и после очередной 5-ой волны мы снова замрем в ожидании нового толчка под уставший мозолистый зад крипты...
antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 19:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  artist_007 написав:Но многие "оналитеги" говрят, что отыгрываются только фигуры нисходящего тренда, любые фигуры тренда восходящего ломаются.

ок, вот вам фигура, ломайте )
Зображення
кто не в теме, гуглите "wolfe wave"
ps. сейчас народ из сыплющейся фонды (из акций) ломанулся в золото,
если золото тоже посыпется, есть вероятность что побегут спасаться в крипту.
всё имхо
bred
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:36

  bred написав:
  artist_007 написав:Но многие "оналитеги" говрят, что
ок, вот вам фигура, ломайте )
Зображення
кто не в теме, гуглите "wolfe wave"
ps. сейчас народ из сыплющейся фонды (из акций) ломанулся в золото,
если золото тоже посыпется, есть вероятность что побегут спасаться в крипту.
всё имхо

Скептики просто не могут смириться с нематериальностью криптоактивов.
Но когда в жо... кхм, припечет, то рынок будет метаться, входя в любые активы, даже в самые мусорные. На это и расчет.
Сейчас расколбас пойдет по всем классическим активам, мало никому не покажется.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:39

Когда миллион был совсем близко ...:)
https://ain.ua/2018/03/20/ukrainec-obya ... azhe-1-mln
Poleg
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 20:40

  antey1969 написав:Чтобы сломать восходящий туземунтренд вспомнят о матери Терезе в плане примирения нового со старым, Азия задумается о принципах даосизма(черное в белом, а белое в черном), мэр Хиросимы устыдится и посыплет голову радиокативным музейным пеплом, а актер третьего плана порвет трусы(а вместе с ними и кучерявые балабоны), перебираясь к соседке-селебрити через забор.
Все на время устаканится, и после очередной 5-ой волны мы снова замрем в ожидании нового толчка под уставший мозолистый зад крипты...


В приведенном прогнозе мне непонятен один момент - в каком значении употреблено словосочетание "новый толчок" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:03

  artist_007 написав:
  antey1969 написав:Чтобы сломать восходящий туземунтренд вспомнят о матери Терезе в плане примирения нового со старым, Азия задумается о принципах даосизма(черное в белом, а белое в черном), мэр Хиросимы устыдится и посыплет голову радиокативным музейным пеплом, а актер третьего плана порвет трусы(а вместе с ними и кучерявые балабоны), перебираясь к соседке-селебрити через забор.
Все на время устаканится, и после очередной 5-ой волны мы снова замрем в ожидании нового толчка под уставший мозолистый зад крипты...


В приведенном прогнозе мне непонятен один момент - в каком значении употреблено словосочетание "новый толчок" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

М-да, признаю, получилось несколько двусмысленно, но если присмотреться внимательно, то все станет на свои места. Ключевое слово в последнем предложении "под" вместо возможного в широком европейском смысле "в" :wink:
......
(Задумчиво) Хотя и здесь не все кристально ясно. Ведь слово "толчок" может толковаться и в санитарно-гигиеническом смысле. Лично мне кажется, что цифровой унитаз на графике - это уже перебор :roll:
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antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:24

antey1969
"Матрица следит за тобой" (С) :mrgreen:
Я всегда удивлялся, почему биткоин некоторые личности ласково называют "какашонок" :mrgreen:
А оно вон оно че...
На самом деле ближайшие несколько дней в плане неопределенности для криптомира очень интересные.Если честно, многие ждали входа капитала с фонды на крипторынок в начале-середине марта. Но, видимо консерватизм сильных мира сего просто не может признать активом нечто расплывчатое и необеспеченное никакими реальными вещами, которое к тому же и невозможно пошшупать :P
Но рационализм и инстинкт самосохранения иногда бессильны перед простой человеческой хаждой наживы, то бишь жадностью.
Поэтому с цифровым толчком пока повременим :wink:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 кві, 2018 21:50

artist_007
Вообще сейчас в крипте интересное бурление происходит.
То асики под эфир планируются, то Бутерин хочет разрешить майнинг только китам с 1000 монет эфира на счету. На этом фоне какая-то нездоровая тишина по битку, хотя график эфира почти повторяет график битка с небольшими отличиями.
antey1969
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