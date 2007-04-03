antey1969 написав:artist_007 Биток - весьма хитрый товар. Может рвануть вверх и на новостях о взрыве на какой-нибудь макаронной фабрике. Потом окажется, что фабрику рванули террористы-антикриптисты, чтобы похоронить работающие там день и ночь неутомимые асики. Тьма борется со светлым будущим, типа. Следом пойдет пара выступлений бывшего третьего помощника лучшего прогнозиста Блумберг на тему "биток - алилуйя", дальше - какой нибудь мэр Хиросимы одобрит крипту, а актер третьего эшелона сможет купить трусы от Дольче Габана за эфириум, причем сделает это на совершенно случайно оказавшуюся рядом камеру. И пошло-поехало.
Не, ну с таким же успехом можно в террористы записать и Мать Терезу Любой товар можно толкнуть с креативом. Но многие "оналитеги" говрят, что отыгрываются только фигуры нисходящего тренда, любые фигуры тренда восходящего ломаются. Это может говорить только о контролируемости рынка либо о согласованной игре нескольких глобальных игроков. В этом и вся интрига
Точно! Вот этого заключительного штриха мне и не хватало. Чтобы сломать восходящий туземунтренд вспомнят о матери Терезе в плане примирения нового со старым, Азия задумается о принципах даосизма(черное в белом, а белое в черном), мэр Хиросимы устыдится и посыплет голову радиокативным музейным пеплом, а актер третьего плана порвет трусы(а вместе с ними и кучерявые балабоны), перебираясь к соседке-селебрити через забор. Все на время устаканится, и после очередной 5-ой волны мы снова замрем в ожидании нового толчка под уставший мозолистый зад крипты...
artist_007 написав:Но многие "оналитеги" говрят, что отыгрываются только фигуры нисходящего тренда, любые фигуры тренда восходящего ломаются.
ок, вот вам фигура, ломайте ) кто не в теме, гуглите "wolfe wave" ps. сейчас народ из сыплющейся фонды (из акций) ломанулся в золото, если золото тоже посыпется, есть вероятность что побегут спасаться в крипту. всё имхо
artist_007 написав:Но многие "оналитеги" говрят, что ок, вот вам фигура, ломайте ) кто не в теме, гуглите "wolfe wave" ps. сейчас народ из сыплющейся фонды (из акций) ломанулся в золото, если золото тоже посыпется, есть вероятность что побегут спасаться в крипту. всё имхо
Скептики просто не могут смириться с нематериальностью криптоактивов. Но когда в жо... кхм, припечет, то рынок будет метаться, входя в любые активы, даже в самые мусорные. На это и расчет. Сейчас расколбас пойдет по всем классическим активам, мало никому не покажется.
antey1969 написав:Чтобы сломать восходящий туземунтренд вспомнят о матери Терезе в плане примирения нового со старым, Азия задумается о принципах даосизма(черное в белом, а белое в черном), мэр Хиросимы устыдится и посыплет голову радиокативным музейным пеплом, а актер третьего плана порвет трусы(а вместе с ними и кучерявые балабоны), перебираясь к соседке-селебрити через забор. Все на время устаканится, и после очередной 5-ой волны мы снова замрем в ожидании нового толчка под уставший мозолистый зад крипты...
В приведенном прогнозе мне непонятен один момент - в каком значении употреблено словосочетание "новый толчок"
antey1969 написав:Чтобы сломать восходящий туземунтренд вспомнят о матери Терезе в плане примирения нового со старым, Азия задумается о принципах даосизма(черное в белом, а белое в черном), мэр Хиросимы устыдится и посыплет голову радиокативным музейным пеплом, а актер третьего плана порвет трусы(а вместе с ними и кучерявые балабоны), перебираясь к соседке-селебрити через забор. Все на время устаканится, и после очередной 5-ой волны мы снова замрем в ожидании нового толчка под уставший мозолистый зад крипты...
В приведенном прогнозе мне непонятен один момент - в каком значении употреблено словосочетание "новый толчок"
М-да, признаю, получилось несколько двусмысленно, но если присмотреться внимательно, то все станет на свои места. Ключевое слово в последнем предложении "под" вместо возможного в широком европейском смысле "в" ...... (Задумчиво) Хотя и здесь не все кристально ясно. Ведь слово "толчок" может толковаться и в санитарно-гигиеническом смысле. Лично мне кажется, что цифровой унитаз на графике - это уже перебор
antey1969 "Матрица следит за тобой" (С) Я всегда удивлялся, почему биткоин некоторые личности ласково называют "какашонок" А оно вон оно че... На самом деле ближайшие несколько дней в плане неопределенности для криптомира очень интересные.Если честно, многие ждали входа капитала с фонды на крипторынок в начале-середине марта. Но, видимо консерватизм сильных мира сего просто не может признать активом нечто расплывчатое и необеспеченное никакими реальными вещами, которое к тому же и невозможно пошшупать Но рационализм и инстинкт самосохранения иногда бессильны перед простой человеческой хаждой наживы, то бишь жадностью. Поэтому с цифровым толчком пока повременим
artist_007 Вообще сейчас в крипте интересное бурление происходит. То асики под эфир планируются, то Бутерин хочет разрешить майнинг только китам с 1000 монет эфира на счету. На этом фоне какая-то нездоровая тишина по битку, хотя график эфира почти повторяет график битка с небольшими отличиями.
antey1969 написав:artist_007 Вообще сейчас в крипте интересное бурление происходит. То асики под эфир планируются, то Бутерин хочет разрешить майнинг только китам с 1000 монет эфира на счету. На этом фоне какая-то нездоровая тишина по битку, хотя график эфира почти повторяет график битка с небольшими отличиями.
Ничего интересного. Просто негативные новости для майнеров эфира. Появление любого асика - это гарантированная смерть майнинга для этой монеты при помощи неспециализированных девайсов, таких, как видеокарты или процессоры. Бутерин, походу, в сговоре с куклом. Такое впечатление, что кукл реально испугался чего-то, и крипту всеми силами пытаются убить как явление, или хотя бы сдержать. А про 1000 монет уже третий год слышу, все переносят и переносят этот счастливый момент Кстати, чутье мне подсказывает, что "асиками" под эфир будут называться просто специализированные майнинговые решения от производителей видеокарт, которые уже вовсю тестируются майнерами. По битку я уже писАл в этой ветке. Что показал первый же паник селл с вершины? А то, что крипторынок сейчас можно, по сути, уничтожить, уничтожив биток. Потому что криптотехнологии и любые криптопроекты еще просто не успели вырасти на такую величину капитализации, чтобы отвязаться от "главной криптовалюты всех времен и народов".Поэтому я думаю, что то, что происходит в конкретный данный промежуток времени - это попытка уничтожить ВЕСЬ крипторынок одним ударом. Грубо говоря, ледяной расчет кукла против человеческой жадности. И лично я думаю, что человечество еще не на той стадии интеллектуального развития, чтобы эту жадность обуздать (глобально).Поэтому данную попытку ждет крах. Все ИМХО, конечно же.