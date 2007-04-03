antey1969 написав:artist_007 Биток - весьма хитрый товар. Может рвануть вверх и на новостях о взрыве на какой-нибудь макаронной фабрике. Потом окажется, что фабрику рванули террористы-антикриптисты, чтобы похоронить работающие там день и ночь неутомимые асики. Тьма борется со светлым будущим, типа. Следом пойдет пара выступлений бывшего третьего помощника лучшего прогнозиста Блумберг на тему "биток - алилуйя", дальше - какой нибудь мэр Хиросимы одобрит крипту, а актер третьего эшелона сможет купить трусы от Дольче Габана за эфириум, причем сделает это на совершенно случайно оказавшуюся рядом камеру. И пошло-поехало.
Не, ну с таким же успехом можно в террористы записать и Мать Терезу Любой товар можно толкнуть с креативом. Но многие "оналитеги" говрят, что отыгрываются только фигуры нисходящего тренда, любые фигуры тренда восходящего ломаются. Это может говорить только о контролируемости рынка либо о согласованной игре нескольких глобальных игроков. В этом и вся интрига
Точно! Вот этого заключительного штриха мне и не хватало. Чтобы сломать восходящий туземунтренд вспомнят о матери Терезе в плане примирения нового со старым, Азия задумается о принципах даосизма(черное в белом, а белое в черном), мэр Хиросимы устыдится и посыплет голову радиокативным музейным пеплом, а актер третьего плана порвет трусы(а вместе с ними и кучерявые балабоны), перебираясь к соседке-селебрити через забор. Все на время устаканится, и после очередной 5-ой волны мы снова замрем в ожидании нового толчка под уставший мозолистый зад крипты...
artist_007 написав:Но многие "оналитеги" говрят, что отыгрываются только фигуры нисходящего тренда, любые фигуры тренда восходящего ломаются.
ок, вот вам фигура, ломайте ) кто не в теме, гуглите "wolfe wave" ps. сейчас народ из сыплющейся фонды (из акций) ломанулся в золото, если золото тоже посыпется, есть вероятность что побегут спасаться в крипту. всё имхо
artist_007 написав:Но многие "оналитеги" говрят, что ок, вот вам фигура, ломайте ) кто не в теме, гуглите "wolfe wave" ps. сейчас народ из сыплющейся фонды (из акций) ломанулся в золото, если золото тоже посыпется, есть вероятность что побегут спасаться в крипту. всё имхо
Скептики просто не могут смириться с нематериальностью криптоактивов. Но когда в жо... кхм, припечет, то рынок будет метаться, входя в любые активы, даже в самые мусорные. На это и расчет. Сейчас расколбас пойдет по всем классическим активам, мало никому не покажется.
antey1969 написав:Чтобы сломать восходящий туземунтренд вспомнят о матери Терезе в плане примирения нового со старым, Азия задумается о принципах даосизма(черное в белом, а белое в черном), мэр Хиросимы устыдится и посыплет голову радиокативным музейным пеплом, а актер третьего плана порвет трусы(а вместе с ними и кучерявые балабоны), перебираясь к соседке-селебрити через забор. Все на время устаканится, и после очередной 5-ой волны мы снова замрем в ожидании нового толчка под уставший мозолистый зад крипты...
В приведенном прогнозе мне непонятен один момент - в каком значении употреблено словосочетание "новый толчок"
antey1969 написав:Чтобы сломать восходящий туземунтренд вспомнят о матери Терезе в плане примирения нового со старым, Азия задумается о принципах даосизма(черное в белом, а белое в черном), мэр Хиросимы устыдится и посыплет голову радиокативным музейным пеплом, а актер третьего плана порвет трусы(а вместе с ними и кучерявые балабоны), перебираясь к соседке-селебрити через забор. Все на время устаканится, и после очередной 5-ой волны мы снова замрем в ожидании нового толчка под уставший мозолистый зад крипты...
В приведенном прогнозе мне непонятен один момент - в каком значении употреблено словосочетание "новый толчок"
М-да, признаю, получилось несколько двусмысленно, но если присмотреться внимательно, то все станет на свои места. Ключевое слово в последнем предложении "под" вместо возможного в широком европейском смысле "в" ...... (Задумчиво) Хотя и здесь не все кристально ясно. Ведь слово "толчок" может толковаться и в санитарно-гигиеническом смысле. Лично мне кажется, что цифровой унитаз на графике - это уже перебор
antey1969 "Матрица следит за тобой" (С) Я всегда удивлялся, почему биткоин некоторые личности ласково называют "какашонок" А оно вон оно че... На самом деле ближайшие несколько дней в плане неопределенности для криптомира очень интересные.Если честно, многие ждали входа капитала с фонды на крипторынок в начале-середине марта. Но, видимо консерватизм сильных мира сего просто не может признать активом нечто расплывчатое и необеспеченное никакими реальными вещами, которое к тому же и невозможно пошшупать Но рационализм и инстинкт самосохранения иногда бессильны перед простой человеческой хаждой наживы, то бишь жадностью. Поэтому с цифровым толчком пока повременим
artist_007 Вообще сейчас в крипте интересное бурление происходит. То асики под эфир планируются, то Бутерин хочет разрешить майнинг только китам с 1000 монет эфира на счету. На этом фоне какая-то нездоровая тишина по битку, хотя график эфира почти повторяет график битка с небольшими отличиями.
antey1969 написав:artist_007 Вообще сейчас в крипте интересное бурление происходит. То асики под эфир планируются, то Бутерин хочет разрешить майнинг только китам с 1000 монет эфира на счету. На этом фоне какая-то нездоровая тишина по битку, хотя график эфира почти повторяет график битка с небольшими отличиями.
Ничего интересного. Просто негативные новости для майнеров эфира. Появление любого асика - это гарантированная смерть майнинга для этой монеты при помощи неспециализированных девайсов, таких, как видеокарты или процессоры. Бутерин, походу, в сговоре с куклом. Такое впечатление, что кукл реально испугался чего-то, и крипту всеми силами пытаются убить как явление, или хотя бы сдержать. А про 1000 монет уже третий год слышу, все переносят и переносят этот счастливый момент Кстати, чутье мне подсказывает, что "асиками" под эфир будут называться просто специализированные майнинговые решения от производителей видеокарт, которые уже вовсю тестируются майнерами. По битку я уже писАл в этой ветке. Что показал первый же паник селл с вершины? А то, что крипторынок сейчас можно, по сути, уничтожить, уничтожив биток. Потому что криптотехнологии и любые криптопроекты еще просто не успели вырасти на такую величину капитализации, чтобы отвязаться от "главной криптовалюты всех времен и народов".Поэтому я думаю, что то, что происходит в конкретный данный промежуток времени - это попытка уничтожить ВЕСЬ крипторынок одним ударом. Грубо говоря, ледяной расчет кукла против человеческой жадности. И лично я думаю, что человечество еще не на той стадии интеллектуального развития, чтобы эту жадность обуздать (глобально).Поэтому данную попытку ждет крах. Все ИМХО, конечно же.
Даже при текущих ценах, нужно все равно ежедневно 25-50 млн долларов чтоб покрывать майнинг новых монет и удерживать цену, так что ситуация у хомячков патовая. Или заносить ежедневно на биржи чемоданы денег, или капитулировать.