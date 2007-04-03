Додано: Пон 02 кві, 2018 22:21

antey1969 написав: artist_007

Вообще сейчас в крипте интересное бурление происходит.

То асики под эфир планируются, то Бутерин хочет разрешить майнинг только китам с 1000 монет эфира на счету. На этом фоне какая-то нездоровая тишина по битку, хотя график эфира почти повторяет график битка с небольшими отличиями. Вообще сейчас в крипте интересное бурление происходит.То асики под эфир планируются, то Бутерин хочет разрешить майнинг только китам с 1000 монет эфира на счету. На этом фоне какая-то нездоровая тишина по битку, хотя график эфира почти повторяет график битка с небольшими отличиями.

Ничего интересного.Просто негативные новости для майнеров эфира.Появление любого асика - это гарантированная смерть майнинга для этой монеты при помощи неспециализированных девайсов, таких, как видеокарты или процессоры.Бутерин, походу, в сговоре с куклом.Такое впечатление, что кукл реально испугался чего-то, и крипту всеми силами пытаются убить как явление, или хотя бы сдержать.А про 1000 монет уже третий год слышу, все переносят и переносят этот счастливый моментКстати, чутье мне подсказывает, что "асиками" под эфир будут называться просто специализированные майнинговые решения от производителей видеокарт, которые уже вовсю тестируются майнерами.По битку я уже писАл в этой ветке.Что показал первый же паник селл с вершины?А то, что крипторынок сейчас можно, по сути, уничтожить, уничтожив биток.Потому что криптотехнологии и любые криптопроекты еще просто не успели вырасти на такую величину капитализации, чтобы отвязаться от "главной криптовалюты всех времен и народов".Поэтому я думаю, что то, что происходит в конкретный данный промежуток времени - это попытка уничтожить ВЕСЬ крипторынок одним ударом.Грубо говоря, ледяной расчет кукла против человеческой жадности.И лично я думаю, что человечество еще не на той стадии интеллектуального развития, чтобы эту жадность обуздать (глобально).Поэтому данную попытку ждет крах.Все ИМХО, конечно же.