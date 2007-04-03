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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 00:03
killerbean написав: antey1969 написав:
Крупняк зашел в прошлом году, рекламный пресс и истерия по крипте были просто удушающими.
Какой там прошлый год? Фьючерсы появилить только в декабре на небольших биржах. А что будет когда Насдак откроется?
Да не откроется Насдак. Они че, не видят никакущие объемы торгов фьючами на CME? Зачем им тратить деньги на запуск мусорного инсирумента на который нет спроса? Зачем?
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Додано: Вів 03 кві, 2018 00:08
На битфинекс продолжают понемногу заводить биточки и сливаться в фиат.https://blockchain.info/charts/balance? ... qkyNVsFk9r
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