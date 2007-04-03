RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1122112311241125

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 116
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 00:03

  killerbean написав:
  antey1969 написав:Крупняк зашел в прошлом году, рекламный пресс и истерия по крипте были просто удушающими.

Какой там прошлый год? Фьючерсы появилить только в декабре на небольших биржах. А что будет когда Насдак откроется?

Да не откроется Насдак. Они че, не видят никакущие объемы торгов фьючами на CME? Зачем им тратить деньги на запуск мусорного инсирумента на который нет спроса? Зачем?
airmax78
 
Повідомлень: 24196
З нами з: 25.10.12
Подякував: 651 раз.
Подякували: 2761 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 00:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На битфинекс продолжают понемногу заводить биточки и сливаться в фиат.

https://blockchain.info/charts/balance? ... qkyNVsFk9r
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5617
З нами з: 21.09.12
Подякував: 357 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 03:14

  artist_007 написав:Жадность человеческая не имеет границ.
И, кстати, кто мне объяснит, почему хомяк вдруг может не дожить, если рост, например, будет через год или через два?
Или в вашем понимании актив обязательно должен быть сверхликвидным?

Борьба жадности и страха. Первая говорить холдить при любом рынке, пока не отрастёт в профит. Второй говорит сливать, пока не стало ещё дешевле. Не все хомяки настолько жадные (или умные), чтобы побороть свой страх.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 548
З нами з: 14.04.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 95 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 04:11

  Zebra написав:Ошибаетесь. Сверху вплоть до 20к значительное сопротивление армии ходлеров желающих слиться хотя бы в "ноль". Пузыри не реинкартируются, пока не соберется новая толпа нестриженных, способная выкупить те $500 млрд капитализации которые застряли сверху.

Не будут хомяки сливаться в случае роста.
Это сейчас взявшие по 18 были бы рады слиться по 12. Но если начнется реальный рост - передумают, поснимают заявки на продажу. Еще и на новые станут докупаться, чтобы усредниться.
Хомяки сливаются только на паник-селах.
Tegularius
 
Повідомлень: 723
З нами з: 11.02.14
Подякував: 111 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 04:15

  airmax78 написав:Те кто сидит и надеется - вообще никак не влияют на курс. Докупать они не будут - так и будут сидеть и надеяться. На курс влияют свежие деньги. А их нет. Тут ждали триллионы от фондов вот-вот, но фонды, судя по всему, просто покрутили пальцем у виска.

Да, осенью зашли спекулянты, на 1000% годовых. Серьезный инвестор не заходил, т.к. понимал, что та цена была дутая. А вот по пристойной цене - может начать заходить. Тем более, инфраструктура развивается, лайтнинг запустили. С комиссией в 1 доллар биток конкурентоспособен даже как средство платежа, а не только "цифровое золото".
Tegularius
 
Повідомлень: 723
З нами з: 11.02.14
Подякував: 111 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 04:19

  Tegularius написав:
  Zebra написав:Ошибаетесь. Сверху вплоть до 20к значительное сопротивление армии ходлеров желающих слиться хотя бы в "ноль". Пузыри не реинкартируются, пока не соберется новая толпа нестриженных, способная выкупить те $500 млрд капитализации которые застряли сверху.

Не будут хомяки сливаться в случае роста.
Это сейчас взявшие по 18 были бы рады слиться по 12. Но если начнется реальный рост - передумают, поснимают заявки на продажу. Еще и на новые станут докупаться, чтобы усредниться.
Хомяки сливаются только на паник-селах.

Ещё один свидетель Туземуна?
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5617
З нами з: 21.09.12
Подякував: 357 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 04:22

  Tegularius написав:
  airmax78 написав:Те кто сидит и надеется - вообще никак не влияют на курс. Докупать они не будут - так и будут сидеть и надеяться. На курс влияют свежие деньги. А их нет. Тут ждали триллионы от фондов вот-вот, но фонды, судя по всему, просто покрутили пальцем у виска.

Да, осенью зашли спекулянты, на 1000% годовых. Серьезный инвестор не заходил, т.к. понимал, что та цена была дутая. А вот по пристойной цене - может начать заходить. Тем более, инфраструктура развивается, лайтнинг запустили. С комиссией в 1 доллар биток конкурентоспособен даже как средство платежа, а не только "цифровое золото".

Конечно, теперь нефть начнут торговать а биток. Хомяку приготовиться.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5617
З нами з: 21.09.12
Подякував: 357 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1122112311241125
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4738, 4739, 4740
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
47398 164021134
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 00:25
Captain Obvious
Валютный рынок в мире 1 ... 611, 612, 613
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6128 1299317
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 кві, 2018 21:18
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35286
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.