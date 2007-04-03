artist_007 написав:Жадность человеческая не имеет границ. И, кстати, кто мне объяснит, почему хомяк вдруг может не дожить, если рост, например, будет через год или через два? Или в вашем понимании актив обязательно должен быть сверхликвидным?
Борьба жадности и страха. Первая говорить холдить при любом рынке, пока не отрастёт в профит. Второй говорит сливать, пока не стало ещё дешевле. Не все хомяки настолько жадные (или умные), чтобы побороть свой страх.
Zebra написав:Ошибаетесь. Сверху вплоть до 20к значительное сопротивление армии ходлеров желающих слиться хотя бы в "ноль". Пузыри не реинкартируются, пока не соберется новая толпа нестриженных, способная выкупить те $500 млрд капитализации которые застряли сверху.
Не будут хомяки сливаться в случае роста. Это сейчас взявшие по 18 были бы рады слиться по 12. Но если начнется реальный рост - передумают, поснимают заявки на продажу. Еще и на новые станут докупаться, чтобы усредниться. Хомяки сливаются только на паник-селах.
airmax78 написав:Те кто сидит и надеется - вообще никак не влияют на курс. Докупать они не будут - так и будут сидеть и надеяться. На курс влияют свежие деньги. А их нет. Тут ждали триллионы от фондов вот-вот, но фонды, судя по всему, просто покрутили пальцем у виска.
Да, осенью зашли спекулянты, на 1000% годовых. Серьезный инвестор не заходил, т.к. понимал, что та цена была дутая. А вот по пристойной цене - может начать заходить. Тем более, инфраструктура развивается, лайтнинг запустили. С комиссией в 1 доллар биток конкурентоспособен даже как средство платежа, а не только "цифровое золото".
Zebra написав:Ошибаетесь. Сверху вплоть до 20к значительное сопротивление армии ходлеров желающих слиться хотя бы в "ноль". Пузыри не реинкартируются, пока не соберется новая толпа нестриженных, способная выкупить те $500 млрд капитализации которые застряли сверху.
Не будут хомяки сливаться в случае роста. Это сейчас взявшие по 18 были бы рады слиться по 12. Но если начнется реальный рост - передумают, поснимают заявки на продажу. Еще и на новые станут докупаться, чтобы усредниться. Хомяки сливаются только на паник-селах.
airmax78 написав:Те кто сидит и надеется - вообще никак не влияют на курс. Докупать они не будут - так и будут сидеть и надеяться. На курс влияют свежие деньги. А их нет. Тут ждали триллионы от фондов вот-вот, но фонды, судя по всему, просто покрутили пальцем у виска.
Да, осенью зашли спекулянты, на 1000% годовых. Серьезный инвестор не заходил, т.к. понимал, что та цена была дутая. А вот по пристойной цене - может начать заходить. Тем более, инфраструктура развивается, лайтнинг запустили. С комиссией в 1 доллар биток конкурентоспособен даже как средство платежа, а не только "цифровое золото".
Конечно, теперь нефть начнут торговать а биток. Хомяку приготовиться.
А тем временем биток уже 7324 . Жирный хомяк пошел, однако. Свидетели смерти "самого мусорного в мире актива" закупают рекордные объемы валерианки и рвут волосы в подмышках. Бонзы фармацевтической промышленности потирают свои липкие ручонки и закупают еще больше успокоительного и слабительного А хомяки в это время хомячат
Область 7200-7400 (по другим версиям - 7500-7700) -зона фиксации прибыли для тех, кто вошел по 6500-6600.Первые особо впечатлительные сливаются пораньше. Если пробьем, то дальше к туземун на 8150,8800 и выше)))