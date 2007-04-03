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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 10:58
Zebra написав:
ТУЗЕМУН! Тренд сломлен!!! Хомяки налетай!!!
у меня было недавно немного CTR мусора.
арестовали мошенников, токен обнуляется.
это знак что пора мне завязывать с криптой ))
что любопытно хомяки покупают CTR несмотря на обнуление ))
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baffet
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Додано: Вів 03 кві, 2018 11:08
baffet написав:
что любопытно хомяки покупают CTR несмотря на обнуление ))
на битфинексе есть такой токен, называется RRT - это типа права на возврат украденных в 2016 году биткоинов, если их когда то вернут
так вот, этот токен торгуется вверх вниз вместе со всей криптой
хомяку пофигу что торговать
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Zebra
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Додано: Вів 03 кві, 2018 11:08
artist_007 написав:
Область 7200-7400 (по другим версиям - 7500-7700) -зона фиксации прибыли для тех, кто вошел по 6500-6600.Первые особо впечатлительные сливаются пораньше.
Если пробьем, то дальше к туземун на 8150,8800 и выше)))
Привет, коллега.Я рад, что в теме появился ты и ещё несколько адекватных людей, в противовес десятку дрочил, которых крипта каждого по своему обидела.Процентов на 90 согласен с твоими постами, с объективным восприятием реальности.Кое где и не согласен.Моя версия - 7600-7900 до очередного падения.Тут ты делаешь большую ошибку, когда пишешь - то дальше к туземун на 8150,8800 и выше.Надеюсь, что ты как грамотный понимаешь, что это что то типа 4й волны перед 5й.А в 5й скорее всего но конечно не обязательно, суждено ещё сходить на 4-5,5.Так вот когда это в очень скором будущем настанет, ты просто не представляешь как тебя засыпят шлаком с этой твоей цитатой.Поэтому нужно быть более взвешенным и осторожным в высказываниях,тут любое высказывание сразу используют против тебя, если нужно перевернут и перебрешут.Люди просто залили глаза кровью и мочой и лучи света туда просто не проходят, они не смогут понять тех процессов, которые происходят.
ПС мне понравилась твоя информированность и работа с источниками.Например высказывание о том, что паттерны на падение отрабатываются аж бегом, а на рост почему то нет.И абсолютно логичный вывод из этого о манипулируемости рынка, да и мн другое.Спасибо и остальным адекватным коллегам рекомендую прислушиваться к Артисту
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 03 кві, 2018 11:10
Vitl написав:
Привет, коллега.Я рад, что в теме появился ты и ещё несколько адекватных людей, в противовес десятку дрочил, которых крипта каждого по своему обидела
.
Еще один боец переметнулся в секту...
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Zebra
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Додано: Вів 03 кві, 2018 11:21
Zebra написав: Vitl написав:
Привет, коллега.Я рад, что в теме появился ты и ещё несколько адекватных людей, в противовес десятку дрочил, которых крипта каждого по своему обидела
.
Еще один боец переметнулся в секту...
Пустеют ряды в вашей фиатной секте?
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phantom_systems
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Додано: Вів 03 кві, 2018 11:22
phantom_systems написав: Zebra написав: Vitl написав:
Привет, коллега.Я рад, что в теме появился ты и ещё несколько адекватных людей, в противовес десятку дрочил, которых крипта каждого по своему обидела
.
Еще один боец переметнулся в секту...
Пустеют ряды в вашей фиатной секте?
С начала года фиатные токены $, евро, гривна и т.д. подорожали на 200-400% по отношению к вашим фантикам, хомячки переходят на светлую сторону
И только бойцы желающие потерять до 90% своих вложений, продолжают играть.
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Zebra
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Додано: Вів 03 кві, 2018 11:24
Zebra написав: baffet написав:
что любопытно хомяки покупают CTR несмотря на обнуление ))
на битфинексе есть такой токен, называется RRT - это типа права на возврат украденных в 2016 году биткоинов, если их когда то вернут
так вот, этот токен торгуется вверх вниз вместе со всей криптой
хомяку пофигу что торговать
раз в криптомире 0 стОит не 0,
то за биток баксов 500 и за эфир баксов 20 дадут при любых наихудших раскладах ))
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baffet
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Додано: Вів 03 кві, 2018 11:42
Zebra написав: phantom_systems написав: Zebra написав:
Еще один боец переметнулся в секту...
Пустеют ряды в вашей фиатной секте?
С начала года фиатные токены $, евро, гривна и т.д. подорожали на 200-400% по отношению к вашим фантикам, хомячки переходят на светлую сторону
И только бойцы желающие потерять до 90% своих вложений, продолжают играть.
С начала прошлого года фиатные токены $, евро, гривна и т.д. подешевели на 80% и более по отношению к нашим фантикам, хомячки терзаются сомнениями по поводу светлой стороны
Всё относительно.
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phantom_systems
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Додано: Вів 03 кві, 2018 12:05
Zebra написав:
ТУЗЕМУН! Тренд сломлен!!! Хомяки налетай!!!
для примера 2013 год:
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bred
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