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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1124112511261127>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 116
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:37

  artist_007 написав:А тем временем биток уже 7324 :lol: .


ТУЗЕМУН! Тренд сломлен!!! Хомяки налетай!!!

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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 10:58

  Zebra написав:ТУЗЕМУН! Тренд сломлен!!! Хомяки налетай!!!

у меня было недавно немного CTR мусора.
арестовали мошенников, токен обнуляется.
это знак что пора мне завязывать с криптой ))

что любопытно хомяки покупают CTR несмотря на обнуление ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:08

  baffet написав:что любопытно хомяки покупают CTR несмотря на обнуление ))

на битфинексе есть такой токен, называется RRT - это типа права на возврат украденных в 2016 году биткоинов, если их когда то вернут

так вот, этот токен торгуется вверх вниз вместе со всей криптой

хомяку пофигу что торговать
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:08

  artist_007 написав:Область 7200-7400 (по другим версиям - 7500-7700) -зона фиксации прибыли для тех, кто вошел по 6500-6600.Первые особо впечатлительные сливаются пораньше.
Если пробьем, то дальше к туземун на 8150,8800 и выше)))


Привет, коллега.Я рад, что в теме появился ты и ещё несколько адекватных людей, в противовес десятку дрочил, которых крипта каждого по своему обидела.Процентов на 90 согласен с твоими постами, с объективным восприятием реальности.Кое где и не согласен.Моя версия - 7600-7900 до очередного падения.Тут ты делаешь большую ошибку, когда пишешь - то дальше к туземун на 8150,8800 и выше.Надеюсь, что ты как грамотный понимаешь, что это что то типа 4й волны перед 5й.А в 5й скорее всего но конечно не обязательно, суждено ещё сходить на 4-5,5.Так вот когда это в очень скором будущем настанет, ты просто не представляешь как тебя засыпят шлаком с этой твоей цитатой.Поэтому нужно быть более взвешенным и осторожным в высказываниях,тут любое высказывание сразу используют против тебя, если нужно перевернут и перебрешут.Люди просто залили глаза кровью и мочой и лучи света туда просто не проходят, они не смогут понять тех процессов, которые происходят.
ПС мне понравилась твоя информированность и работа с источниками.Например высказывание о том, что паттерны на падение отрабатываются аж бегом, а на рост почему то нет.И абсолютно логичный вывод из этого о манипулируемости рынка, да и мн другое.Спасибо и остальным адекватным коллегам рекомендую прислушиваться к Артисту :!:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:10

  Vitl написав:Привет, коллега.Я рад, что в теме появился ты и ещё несколько адекватных людей, в противовес десятку дрочил, которых крипта каждого по своему обидела.


Еще один боец переметнулся в секту...
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:21

  Zebra написав:
  Vitl написав:Привет, коллега.Я рад, что в теме появился ты и ещё несколько адекватных людей, в противовес десятку дрочил, которых крипта каждого по своему обидела.


Еще один боец переметнулся в секту...

Пустеют ряды в вашей фиатной секте? ;)
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:22

  phantom_systems написав:
  Zebra написав:
  Vitl написав:Привет, коллега.Я рад, что в теме появился ты и ещё несколько адекватных людей, в противовес десятку дрочил, которых крипта каждого по своему обидела.


Еще один боец переметнулся в секту...

Пустеют ряды в вашей фиатной секте? ;)

С начала года фиатные токены $, евро, гривна и т.д. подорожали на 200-400% по отношению к вашим фантикам, хомячки переходят на светлую сторону :lol:

И только бойцы желающие потерять до 90% своих вложений, продолжают играть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:24

  Zebra написав:
  baffet написав:что любопытно хомяки покупают CTR несмотря на обнуление ))

на битфинексе есть такой токен, называется RRT - это типа права на возврат украденных в 2016 году биткоинов, если их когда то вернут
так вот, этот токен торгуется вверх вниз вместе со всей криптой
хомяку пофигу что торговать

раз в криптомире 0 стОит не 0,
то за биток баксов 500 и за эфир баксов 20 дадут при любых наихудших раскладах ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 11:42

  Zebra написав:
  phantom_systems написав:
  Zebra написав:Еще один боец переметнулся в секту...

Пустеют ряды в вашей фиатной секте? ;)

С начала года фиатные токены $, евро, гривна и т.д. подорожали на 200-400% по отношению к вашим фантикам, хомячки переходят на светлую сторону :lol:

И только бойцы желающие потерять до 90% своих вложений, продолжают играть.

С начала прошлого года фиатные токены $, евро, гривна и т.д. подешевели на 80% и более по отношению к нашим фантикам, хомячки терзаются сомнениями по поводу светлой стороны :lol:

Всё относительно.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:ТУЗЕМУН! Тренд сломлен!!! Хомяки налетай!!!


для примера 2013 год:
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bred
 
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