Додано: Вів 03 кві, 2018 11:08

artist_007 написав: Область 7200-7400 (по другим версиям - 7500-7700) -зона фиксации прибыли для тех, кто вошел по 6500-6600.Первые особо впечатлительные сливаются пораньше.

Если пробьем, то дальше к туземун на 8150,8800 и выше))) Область 7200-7400 (по другим версиям - 7500-7700) -зона фиксации прибыли для тех, кто вошел по 6500-6600.Первые особо впечатлительные сливаются пораньше.Если пробьем, то дальше к туземун на 8150,8800 и выше)))

Привет, коллега.Я рад, что в теме появился ты и ещё несколько адекватных людей, в противовес десятку дрочил, которых крипта каждого по своему обидела.Процентов на 90 согласен с твоими постами, с объективным восприятием реальности.Кое где и не согласен.Моя версия - 7600-7900 до очередного падения.Тут ты делаешь большую ошибку, когда пишешь - то дальше к туземун на 8150,8800 и выше.Надеюсь, что ты как грамотный понимаешь, что это что то типа 4й волны перед 5й.А в 5й скорее всего но конечно не обязательно, суждено ещё сходить на 4-5,5.Так вот когда это в очень скором будущем настанет, ты просто не представляешь как тебя засыпят шлаком с этой твоей цитатой.Поэтому нужно быть более взвешенным и осторожным в высказываниях,тут любое высказывание сразу используют против тебя, если нужно перевернут и перебрешут.Люди просто залили глаза кровью и мочой и лучи света туда просто не проходят, они не смогут понять тех процессов, которые происходят.ПС мне понравилась твоя информированность и работа с источниками.Например высказывание о том, что паттерны на падение отрабатываются аж бегом, а на рост почему то нет.И абсолютно логичный вывод из этого о манипулируемости рынка, да и мн другое.Спасибо и остальным адекватным коллегам рекомендую прислушиваться к Артисту