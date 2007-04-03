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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1124112511261127

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 116
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:10

  baffet написав:раз в криптомире 0 стОит не 0,
то за биток баксов 500 дадут при любых наихудших раскладах ))

мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи.
нам по 15-20к, и ни центом меньше :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:14

  bred написав:
  Zebra написав:ТУЗЕМУН! Тренд сломлен!!! Хомяки налетай!!!
для примера 2013 год


это 2014

я тут не раз говорил, что будет еще последняя возможность слиться

потом в 2019 я начну делать закуп, потому что в 2020 понижение вознаграждения за блок в 2 раза и снова начнется перекос баланса спрос/предложение
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:21

Zebra
ок, 2014, но в повторении 2016 и дальше я сильно сомневаюсь

  baffet написав:раз в криптомире 0 стОит не 0,
то за биток баксов 500 и за эфир баксов 20 дадут при любых наихудших раскладах ))

тюльпаны тоже даром не раздают, хотя казалось бы...
bred
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:26

  bred написав:Zebra
ок, 2014, но в повторении 2016 и дальше я сильно сомневаюсь

В масштабах 20х повторения не будет, но на перекосе баланса спрос/предложение можно будет заработать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:30

  flyman написав:
  artist_007 написав:А тем временем биток уже 7324 :lol: .
Жирный хомяк пошел, однако.
Свидетели смерти "самого мусорного в мире актива" закупают рекордные объемы валерианки и рвут волосы в подмышках.
Бонзы фармацевтической промышленности потирают свои липкие ручонки и закупают еще больше успокоительного и слабительного :mrgreen:
А хомяки в это время хомячат :mrgreen:

Я навіть призупинив інтрадей активність, і жду...

Росте і надалі. В інтрадей торги не ввязуюсь. Запасся попкорном....
Хоча ріпл виріс більше чим ефір, а я вчора перевзувся на 50% у ріпл.
може переобутися взад в ефір?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 12:39

phantom_systems Фиат, в смысле ихняя пропаганда доллара , который летит в тартарары?
vovodabravis
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