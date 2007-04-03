мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи.
нам по 15-20к, и ни центом меньше
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:10
мы не такие богатые, чтобы покупать дешевые вещи.
нам по 15-20к, и ни центом меньше
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:14
это 2014
я тут не раз говорил, что будет еще последняя возможность слиться
потом в 2019 я начну делать закуп, потому что в 2020 понижение вознаграждения за блок в 2 раза и снова начнется перекос баланса спрос/предложение
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:21
Zebra
ок, 2014, но в повторении 2016 и дальше я сильно сомневаюсь
тюльпаны тоже даром не раздают,
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:26
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:30
Росте і надалі. В інтрадей торги не ввязуюсь. Запасся попкорном....
Хоча ріпл виріс більше чим ефір, а я вчора перевзувся на 50% у ріпл.
може переобутися взад в ефір?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 03 кві, 2018 12:39
phantom_systems Фиат, в смысле ихняя пропаганда доллара , который летит в тартарары?
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