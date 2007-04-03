artist_007 написав:А тем временем биток уже 7324 . Жирный хомяк пошел, однако. Свидетели смерти "самого мусорного в мире актива" закупают рекордные объемы валерианки и рвут волосы в подмышках. Бонзы фармацевтической промышленности потирают свои липкие ручонки и закупают еще больше успокоительного и слабительного А хомяки в это время хомячат
Я навіть призупинив інтрадей активність, і жду...
Росте і надалі. В інтрадей торги не ввязуюсь. Запасся попкорном.... Хоча ріпл виріс більше чим ефір, а я вчора перевзувся на 50% у ріпл. може переобутися взад в ефір?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
vovodabravis написав:phantom_systems Фиат, в смысле ихняя пропаганда доллара , который летит в тартарары?
Доллар, евро, фунт, без разницы. За последние 10 лет их столько напечатали, а ведь будет ещё больше. При этом доходность в украинских банках каких-то 3% годовых, а в европейских/американских вообще почти нолевая, местами даже отрицательная. Нал продолжают ограничивать, а за безналом контроль усиливается. Но кого-то всё это устраивает.
xwxw3 написав:Додано: Вів 09 січ, 2018 19:09 Ждите, к апрелю даже при самом плохом раскладе будет 21-22 тыс, устойчиво, на деле скорей всего раньше. Биткоин долгосрочная инвестиция, нормальной отдачи следует ожидать не менее чем через 2-3 года
Все дождались?
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xwxw3 написав:Додано: Вів 09 січ, 2018 19:09 Ждите, к апрелю даже при самом плохом раскладе будет 21-22 тыс, устойчиво, на деле скорей всего раньше. Биткоин долгосрочная инвестиция, нормальной отдачи следует ожидать не менее чем через 2-3 года
Все дождались?
сорри за оффтоп, наткнулся тут на прогноз по золоту 2012 года, по-моему есть что-то общее