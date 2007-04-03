переобувся знову із XRP в ETH, збільшив запас ефіра десь на 1,5%
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
vovodabravis написав:flyman не зря? Судя по вбросам черного пиара ( пруф оф стейк или как там его, асики под него,непонятные флуктуации Бутерина) не кажется ли, что кто-то пытаеться потопить( или притопить) сей койн?
я думаю після того, як відіб"ю ціну одної карти перейти в XRP. Він старіше ефіра і не майниться, і японьски банки на нього орієнтовані.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
vovodabravis написав:flyman не зря? Судя по вбросам черного пиара ( пруф оф стейк или как там его, асики под него,непонятные флуктуации Бутерина) не кажется ли, что кто-то пытаеться потопить( или притопить) сей койн?
я думаю після того, як відіб"ю ціну одної карти перейти в XRP. Він старіше ефіра і не майниться, і японьски банки на нього орієнтовані.
Рипл вообще не монета, даже не токен, а какой-то IOU с нарисованной эмиссией. Банкоугодная альтернатива Битку, только вот мало кому нужная.
vovodabravis написав:flyman не зря? Судя по вбросам черного пиара ( пруф оф стейк или как там его, асики под него,непонятные флуктуации Бутерина) не кажется ли, что кто-то пытаеться потопить( или притопить) сей койн?
я думаю після того, як відіб"ю ціну одної карти перейти в XRP. Він старіше ефіра і не майниться, і японьски банки на нього орієнтовані.
Рипл вообще не монета, даже не токен, а какой-то IOU с нарисованной эмиссией. Банкоугодная альтернатива Битку, только вот мало кому нужная.
Риппл - единственная крипта, имеющая практическое применение за пределами криптопомоек.