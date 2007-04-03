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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1125112611271128

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 116
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 13:37

Тем временем первый квартал закончился:
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

переобувся знову із XRP в ETH, збільшив запас ефіра десь на 1,5%
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:10

Faceless
едрит его налево, я участвую в конкурсе по цене биткоина? :shock: :shock:
да еще и с поквартальными отсечками? :shock: :shock:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:20

  Faceless написав:Тем временем первый квартал закончился:
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маловеры!
barabass
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 14:24

  Yuri_T написав:Faceless
едрит его налево, я участвую в конкурсе по цене биткоина? :shock:
да еще и с поквартальными отсечками? :shock: :shock:

  Yuri_T написав:
  trololo написав:не торговал с момента па 10к, но па 6к можно и прикупить на отскок. баня знатная :D

2500 вижу, как и раньше.
гэпчик-то закрыть нужно

:mrgreen:
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Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:07

flyman не зря? Судя по вбросам черного пиара ( пруф оф стейк или как там его, асики под него,непонятные флуктуации Бутерина) не кажется ли, что кто-то пытаеться потопить( или притопить) сей койн?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 15:48

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

2500 - ждем. ИМХО 2500 - неизбежно увидим. Пузырь должен сдуться до уровней начала предыдущего хайпа. А 2500 - это даже оптимистично (для ходлеров). По идее, должны бы сходить и в район 1000.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:25

  vovodabravis написав:flyman не зря? Судя по вбросам черного пиара ( пруф оф стейк или как там его, асики под него,непонятные флуктуации Бутерина) не кажется ли, что кто-то пытаеться потопить( или притопить) сей койн?

я думаю після того, як відіб"ю ціну одної карти перейти в XRP.
Він старіше ефіра і не майниться, і японьски банки на нього орієнтовані.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 16:57

  flyman написав:
  vovodabravis написав:flyman не зря? Судя по вбросам черного пиара ( пруф оф стейк или как там его, асики под него,непонятные флуктуации Бутерина) не кажется ли, что кто-то пытаеться потопить( или притопить) сей койн?

я думаю після того, як відіб"ю ціну одної карти перейти в XRP.
Він старіше ефіра і не майниться, і японьски банки на нього орієнтовані.

Рипл вообще не монета, даже не токен, а какой-то IOU с нарисованной эмиссией. Банкоугодная альтернатива Битку, только вот мало кому нужная.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:48

  phantom_systems написав:
  flyman написав:
  vovodabravis написав:flyman не зря? Судя по вбросам черного пиара ( пруф оф стейк или как там его, асики под него,непонятные флуктуации Бутерина) не кажется ли, что кто-то пытаеться потопить( или притопить) сей койн?

я думаю після того, як відіб"ю ціну одної карти перейти в XRP.
Він старіше ефіра і не майниться, і японьски банки на нього орієнтовані.

Рипл вообще не монета, даже не токен, а какой-то IOU с нарисованной эмиссией. Банкоугодная альтернатива Битку, только вот мало кому нужная.

Риппл - единственная крипта, имеющая практическое применение за пределами криптопомоек.
airmax78
 
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