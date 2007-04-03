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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 13:37
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
переобувся знову із XRP в ETH, збільшив запас ефіра десь на 1,5%
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:10
Faceless
едрит его налево, я участвую в конкурсе по цене биткоина?
да еще и с поквартальными отсечками?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Вів 03 кві, 2018 14:24
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:07
flyman не зря? Судя по вбросам черного пиара ( пруф оф стейк или как там его, асики под него,непонятные флуктуации Бутерина) не кажется ли, что кто-то пытаеться потопить( или притопить) сей койн?
Додано: Вів 03 кві, 2018 15:48
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
2500 - ждем. ИМХО 2500 - неизбежно увидим. Пузырь должен сдуться до уровней начала предыдущего хайпа. А 2500 - это даже оптимистично (для ходлеров). По идее, должны бы сходить и в район 1000.
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:25
я думаю після того, як відіб"ю ціну одної карти перейти в XRP.
Він старіше ефіра і не майниться, і японьски банки на нього орієнтовані.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 03 кві, 2018 16:57
Рипл вообще не монета, даже не токен, а какой-то IOU с нарисованной эмиссией. Банкоугодная альтернатива Битку, только вот мало кому нужная.
Додано: Вів 03 кві, 2018 17:48
Риппл - единственная крипта, имеющая практическое применение за пределами криптопомоек.
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