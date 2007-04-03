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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 17:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
когда был в свободном плавании ,майнил зек, потом монеро, с ними и игрался наексмо куне и тп, потому как были,роднее что-ли, конечно сума для игр,у меня в переводе, не чита вашим, около 70 баксов, остольное регулярно выводилось и накапливалось для увелечения фермы ну и на житие-бытие , но все это ,было до нового года, потом появился найсхеш, весь в слезах с виноватым взглядом и за пазухой у него были печеньки, куча печенек... и вот я на битке... так вообщем ,что я хотел сказать, до нг рынок был почти прогнозируемый, стоило всего лишь следить за прессой и новостями , ну и без сплетен естественно никуда (эт я в основном про форумы), смотреть за трендом и жестко ставить грани потерь и прибыли. сейчас ,на битке , я вообще немогу ничего предугадать кроме отскоков, и то ... редко. в итоге после слитых 30 зеленых, с торгами пока завязано, меня интересует, есть ли кто-то, кто разобрался в этой безумной пиле?(я про шорт игры)
Додано: Вів 03 кві, 2018 18:09
В чём же заключается практичность его применения?
Додано: Вів 03 кві, 2018 18:14
Додано: Вів 03 кві, 2018 18:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Анонс асика под eth
180Мхэш 800вт 800$ Поставка в июле. И только 1 в руки.
Слабенько.
Додано: Вів 03 кві, 2018 18:49
Витаха и все же, ну и дела... интересны действия Витальки, он грозился поменять алгоритм или что он там грозился, может носки местами?Как бы там ни было это очень интересно...
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:00
Народ уже прикинул что 8шт 1060 даёт такой же хэшрейт и энергопотребление. Стоят правда в 2 раза дороже чем асик (к асику доставка и растаможка), но зато их потом продать можно, в отличии от асика.
Этот E3 пока что вызвал только смех.
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:08
Витаха
Комьюнити Ethereum проголосовало за хардфорк сети, в случае если крупнейший поставщик видеокарт Bitmain начнет массово поставлять на рынок свои устройства для майнинга.
Теперь ждем хардфорка сети эфира.
И делать его надо аккурат к июлю месяцу
А вообще,снимаю шляпу перед автором:
Не смотрите, что ресурс вражеский.
Адекватных людей и там хватает.
ПыСы: лично я считаю,если догадки подтверждаются и крипторынок прочно взят в клещи куклом, то никакой волновой, фундаментальный или еще какой анализ не будет работать.
Кукл просто поведет тренд в направлении, которого мы не знаем.
Востаннє редагувалось artist_007 в Вів 03 кві, 2018 19:30, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:16
Витаха что забавно-потребление, аналогичное восьми 1060, они что туда просто карты впихнули что ли ? но по закупке , должен с вами не согласиться, 1 1060 (та что будет жить и нести радость) стоит 10 000 мин, 8 на 10 000= 80 000 к 800~1000 = 26 000, 80 000/26 000= 3, а это капец как привлекательно, НО опять ведь, действия Бутерата будут решать развитие дальнейшей игры, с одной стороны его обещания, с другой вес его слов, ведь все мы заметили что он много обещает , а по факту...
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:28
Ну вот как "мировая ылита" манипулирует ценой на биткоэн? Закупилась на 100500 миллионов па20 куе и теперь заливает рынок па 7куе, только бы он не вырос? Серьезно?
Че только адепты не придумают чтобы спрятаться от очевидного: новых живых денег на крипторынок не несут - отсюда и все проблемы.
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