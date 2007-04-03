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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1126112711281129

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 116
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 17:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

когда был в свободном плавании ,майнил зек, потом монеро, с ними и игрался наексмо куне и тп, потому как были,роднее что-ли, конечно сума для игр,у меня в переводе, не чита вашим, около 70 баксов, остольное регулярно выводилось и накапливалось для увелечения фермы ну и на житие-бытие , но все это ,было до нового года, потом появился найсхеш, весь в слезах с виноватым взглядом и за пазухой у него были печеньки, куча печенек... и вот я на битке... так вообщем ,что я хотел сказать, до нг рынок был почти прогнозируемый, стоило всего лишь следить за прессой и новостями , ну и без сплетен естественно никуда (эт я в основном про форумы), смотреть за трендом и жестко ставить грани потерь и прибыли. сейчас ,на битке , я вообще немогу ничего предугадать кроме отскоков, и то ... редко. в итоге после слитых 30 зеленых, с торгами пока завязано, меня интересует, есть ли кто-то, кто разобрался в этой безумной пиле?(я про шорт игры)
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:09

  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:
  flyman написав:я думаю після того, як відіб"ю ціну одної карти перейти в XRP.
Він старіше ефіра і не майниться, і японьски банки на нього орієнтовані.

Рипл вообще не монета, даже не токен, а какой-то IOU с нарисованной эмиссией. Банкоугодная альтернатива Битку, только вот мало кому нужная.

Риппл - единственная крипта, имеющая практическое применение за пределами криптопомоек.

В чём же заключается практичность его применения?
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:14

  phantom_systems написав:
  airmax78 написав:
  phantom_systems написав:Рипл вообще не монета, даже не токен, а какой-то IOU с нарисованной эмиссией. Банкоугодная альтернатива Битку, только вот мало кому нужная.

Риппл - единственная крипта, имеющая практическое применение за пределами криптопомоек.

В чём же заключается практичность его применения?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ripple
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Анонс асика под eth
https://shop.bitmain.com/product/detail ... dMJKtz06B7
180Мхэш 800вт 800$ Поставка в июле. И только 1 в руки.
Слабенько.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 18:49

Витаха и все же, ну и дела... интересны действия Витальки, он грозился поменять алгоритм или что он там грозился, может носки местами?Как бы там ни было это очень интересно...
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:00

  vovodabravis написав:Витаха и все же, ну и дела... интересны действия Витальки, он грозился поменять алгоритм или что он там грозился, может носки местами?Как бы там ни было это очень интересно...

Народ уже прикинул что 8шт 1060 даёт такой же хэшрейт и энергопотребление. Стоят правда в 2 раза дороже чем асик (к асику доставка и растаможка), но зато их потом продать можно, в отличии от асика.
Этот E3 пока что вызвал только смех.
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:08

Витаха
Комьюнити Ethereum проголосовало за хардфорк сети, в случае если крупнейший поставщик видеокарт Bitmain начнет массово поставлять на рынок свои устройства для майнинга.
Теперь ждем хардфорка сети эфира.
И делать его надо аккурат к июлю месяцу :mrgreen:
А вообще,снимаю шляпу перед автором: https://ru.investing.com/analysis/article-200229705
Не смотрите, что ресурс вражеский.
Адекватных людей и там хватает.
ПыСы: лично я считаю,если догадки подтверждаются и крипторынок прочно взят в клещи куклом, то никакой волновой, фундаментальный или еще какой анализ не будет работать.
Кукл просто поведет тренд в направлении, которого мы не знаем.
Востаннє редагувалось artist_007 в Вів 03 кві, 2018 19:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:16

Витаха что забавно-потребление, аналогичное восьми 1060, они что туда просто карты впихнули что ли ? но по закупке , должен с вами не согласиться, 1 1060 (та что будет жить и нести радость) стоит 10 000 мин, 8 на 10 000= 80 000 к 800~1000 = 26 000, 80 000/26 000= 3, а это капец как привлекательно, НО опять ведь, действия Бутерата будут решать развитие дальнейшей игры, с одной стороны его обещания, с другой вес его слов, ведь все мы заметили что он много обещает , а по факту...
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  artist_007 написав:поставщик видеокарт Bitmain

Чего чего поставщик?
Витаха
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:28

  artist_007 написав:Витаха
Комьюнити Ethereum проголосовало за хардфорк сети, в случае если крупнейший поставщик видеокарт Bitmain начнет массово поставлять на рынок свои устройства для майнинга.
Теперь ждем хардфорка сети эфира.
И делать его надо аккурат к июлю месяцу :mrgreen:
А вообще,снимаю шляпу перед автором: https://ru.investing.com/analysis/article-200229705
Не смотрите, что ресурс вражеский.
Адекватных людей и там хватает.

Ну вот как "мировая ылита" манипулирует ценой на биткоэн? Закупилась на 100500 миллионов па20 куе и теперь заливает рынок па 7куе, только бы он не вырос? Серьезно?
Че только адепты не придумают чтобы спрятаться от очевидного: новых живых денег на крипторынок не несут - отсюда и все проблемы.
airmax78
 
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