Додано: Вів 03 кві, 2018 17:54

когда был в свободном плавании ,майнил зек, потом монеро, с ними и игрался наексмо куне и тп, потому как были,роднее что-ли, конечно сума для игр,у меня в переводе, не чита вашим, около 70 баксов, остольное регулярно выводилось и накапливалось для увелечения фермы ну и на житие-бытие , но все это ,было до нового года, потом появился найсхеш, весь в слезах с виноватым взглядом и за пазухой у него были печеньки, куча печенек... и вот я на битке... так вообщем ,что я хотел сказать, до нг рынок был почти прогнозируемый, стоило всего лишь следить за прессой и новостями , ну и без сплетен естественно никуда (эт я в основном про форумы), смотреть за трендом и жестко ставить грани потерь и прибыли. сейчас ,на битке , я вообще немогу ничего предугадать кроме отскоков, и то ... редко. в итоге после слитых 30 зеленых, с торгами пока завязано, меня интересует, есть ли кто-то, кто разобрался в этой безумной пиле?(я про шорт игры)