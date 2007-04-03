RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1127112811291130

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 116
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а чего туда нести, стимула нет

еще можно было бы, если бы на битфинекс ставки по депозитам хотя бы 15% были, а то вообще уже ниже, чем в украинских банках
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5625
З нами з: 21.09.12
Подякував: 359 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1127112811291130
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valya і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте 1 ... 4746, 4747, 4748
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 10:53
47477 164044656
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 19:28
дядя Caша
Валютный рынок в мире 1 ... 612, 613, 614
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6130 1299573
Переглянути останнє повідомлення
Вів 03 кві, 2018 10:00
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35311
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (55178)
03.04.2018 21:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.