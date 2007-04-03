а чего туда нести, стимула нет
еще можно было бы, если бы на битфинекс ставки по депозитам хотя бы 15% были, а то вообще уже ниже, чем в украинских банках
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
а чего туда нести, стимула нет
еще можно было бы, если бы на битфинекс ставки по депозитам хотя бы 15% были, а то вообще уже ниже, чем в украинских банках
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:19
Это всего лишь одно из мнений.
Вот еще одно, уже с описанием конкретных механизмов.
Это необязательно может быть "мировая ылита".
Это могут быть хлопцы, нашедшие гениальный способ коммуникации и манипуляций с рынком при помощи криптовалютных транзакций:
Дальше.
Я уже писАл в этой ветке.
Нет белого и черного.
Нет одной составляющей в криптовалютном рынке.
Если бы крипторынок был завязан только на живые деньги, я бы с Вами согласился.
Но крипторынок завязан на живые деньги+майнинг.
А майнинг - это те же живые деньги, только вложенные в индустрию посредством создания реального продукта, с серийным производством, в которое вовлечены миллионы людей.
Этот актив уже нельзя просто так сдуть без глобальных последствий для мировых экономик. Его можно только либо организовать и возглавить, либо уничтожить в зародыше, но предложив реальную альтернативу, которая так же будет локомотивом экономик.А сейчас таковой нет, к тому же и фонда валится.
Поэтому единственное для себя рациональное объяснение я нахожу в отработке новых поведенческих моделей на новом неизвестном рынке, в том числе для того, чтобы корректно его урегулировать в последствии.
И я вполне допускаю, что кукл дает импульсы рынку.
Ведь для того, чтобы организовать хайп или паник селл, достаточно и ограниченного ресурса в виде самих битков+новостного фона (при помощи подконтрольных медиа как первоисточника).А дальше рынок движется какое-то время по инерции, и подвержен анализу по Вульфу или Фибоначчи.Затем следует опять импульс, и он может быть на первой, второй, третьей волне, и после этого невозможно определить точки разворота и т.д.
Но это, повторюсь, одна из теорий.
У меня есть еще одна теория, но уже не сегодня, день был сложный, не осилю.
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:57
реальный продукт не создается, только электричество расходуют.
завтра битка не станет и мировые экономики этого даже не заметят ))
а вот миллионам бездельников: майнерам, трейдерам и прочим "криптоэкспертам" придется идти работать ))
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:13
Ржу
Это мне напоминает высказывание одного из преподов в институте во времена моей бурной юности, касаемо челноков, стихийных рынков, ларьков и прочих атрибутов коммерческой деятельности в начале 90-х.
Эти высказывания были о бесполезности рынков и ларьков и тунеядцах-кровосисях челноках, которые черти чем занимаются и совершенно бесполезны для экономики страны
Чтобы что-то потребляло электричество, нужно это "что-то" изготовить.
А для изготовления этого "чего-то" нужно привлечь вполне материальные ресурсы в виде сырья, человеческого интеллекта, производственных мощностей, и прочая, и прочая)))
Если бы было так, как Вы говорите, то достаточно было бы просто запретить все криптовалюты в один день, и все тут же забыли бы о битке, сразу успокоились, жили бы долго и счасливо и умерли в один день)))
Но этого почему-то не происходит, нравится Вам это, или нет.
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биток провалил 8000 и теперь бодается на 500 баксов дешевле, будем уходить в среднем на 1000 в месяц. Всем привет!
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Додано: Вів 03 кві, 2018 22:23
Экологии легче только станет!
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