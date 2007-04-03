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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11281129113011311132>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 116
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 19:39

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

а чего туда нести, стимула нет

еще можно было бы, если бы на битфинекс ставки по депозитам хотя бы 15% были, а то вообще уже ниже, чем в украинских банках
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:19

  airmax78 написав:Ну вот как "мировая ылита" манипулирует ценой на биткоэн? Закупилась на 100500 миллионов па20 куе и теперь заливает рынок па 7куе, только бы он не вырос? Серьезно?
Че только адепты не придумают чтобы спрятаться от очевидного: новых живых денег на крипторынок не несут - отсюда и все проблемы.

Это всего лишь одно из мнений.
Вот еще одно, уже с описанием конкретных механизмов.
Это необязательно может быть "мировая ылита".
Это могут быть хлопцы, нашедшие гениальный способ коммуникации и манипуляций с рынком при помощи криптовалютных транзакций: https://ru.investing.com/analysis/article-200229730
Дальше.
Я уже писАл в этой ветке.
Нет белого и черного.
Нет одной составляющей в криптовалютном рынке.
Если бы крипторынок был завязан только на живые деньги, я бы с Вами согласился.
Но крипторынок завязан на живые деньги+майнинг.
А майнинг - это те же живые деньги, только вложенные в индустрию посредством создания реального продукта, с серийным производством, в которое вовлечены миллионы людей.
Этот актив уже нельзя просто так сдуть без глобальных последствий для мировых экономик. Его можно только либо организовать и возглавить, либо уничтожить в зародыше, но предложив реальную альтернативу, которая так же будет локомотивом экономик.А сейчас таковой нет, к тому же и фонда валится.
Поэтому единственное для себя рациональное объяснение я нахожу в отработке новых поведенческих моделей на новом неизвестном рынке, в том числе для того, чтобы корректно его урегулировать в последствии.
И я вполне допускаю, что кукл дает импульсы рынку.
Ведь для того, чтобы организовать хайп или паник селл, достаточно и ограниченного ресурса в виде самих битков+новостного фона (при помощи подконтрольных медиа как первоисточника).А дальше рынок движется какое-то время по инерции, и подвержен анализу по Вульфу или Фибоначчи.Затем следует опять импульс, и он может быть на первой, второй, третьей волне, и после этого невозможно определить точки разворота и т.д.
Но это, повторюсь, одна из теорий.
У меня есть еще одна теория, но уже не сегодня, день был сложный, не осилю.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 21:57

  artist_007 написав:посредством создания реального продукта, с серийным производством, в которое вовлечены миллионы людей.
Этот актив уже нельзя просто так сдуть без глобальных последствий для мировых экономик.

реальный продукт не создается, только электричество расходуют.
завтра битка не станет и мировые экономики этого даже не заметят ))
а вот миллионам бездельников: майнерам, трейдерам и прочим "криптоэкспертам" придется идти работать ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:13

  baffet написав:реальный продукт не создается, только электричество расходуют.
завтра битка не станет и мировые экономики этого даже не заметят ))
а вот миллионам бездельников: майнерам, трейдерам и прочим "криптоэкспертам" придется идти работать ))

Ржу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Это мне напоминает высказывание одного из преподов в институте во времена моей бурной юности, касаемо челноков, стихийных рынков, ларьков и прочих атрибутов коммерческой деятельности в начале 90-х.
Эти высказывания были о бесполезности рынков и ларьков и тунеядцах-кровосисях челноках, которые черти чем занимаются и совершенно бесполезны для экономики страны :mrgreen:
Чтобы что-то потребляло электричество, нужно это "что-то" изготовить.
А для изготовления этого "чего-то" нужно привлечь вполне материальные ресурсы в виде сырья, человеческого интеллекта, производственных мощностей, и прочая, и прочая)))
Если бы было так, как Вы говорите, то достаточно было бы просто запретить все криптовалюты в один день, и все тут же забыли бы о битке, сразу успокоились, жили бы долго и счасливо и умерли в один день)))
Но этого почему-то не происходит, нравится Вам это, или нет.
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Биток провалил 8000 и теперь бодается на 500 баксов дешевле, будем уходить в среднем на 1000 в месяц. Всем привет!
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:23

  baffet написав:
  artist_007 написав:посредством создания реального продукта, с серийным производством, в которое вовлечены миллионы людей.
Этот актив уже нельзя просто так сдуть без глобальных последствий для мировых экономик.

реальный продукт не создается, только электричество расходуют.
завтра битка не станет и мировые экономики этого даже не заметят ))
а вот миллионам бездельников: майнерам, трейдерам и прочим "криптоэкспертам" придется идти работать ))

Экологии легче только станет!
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:31

  Оранжевый-хит сезона написав:Биток провалил 8000 и теперь бодается на 500 баксов дешевле, будем уходить в среднем на 1000 в месяц. Всем привет!

Простите, а куда мы будем уходить :mrgreen: ?
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:36

  baffet написав:
  artist_007 написав:посредством создания реального продукта, с серийным производством, в которое вовлечены миллионы людей.
Этот актив уже нельзя просто так сдуть без глобальных последствий для мировых экономик.

реальный продукт не создается, только электричество расходуют.
завтра битка не станет и мировые экономики этого даже не заметят ))
а вот миллионам бездельников: майнерам, трейдерам и прочим "криптоэкспертам" придется идти работать ))

торговцы пэйджерами и кнопочными телефонами тоже думали, что эти активы "уже нельзя просто так сдуть без глобальных последствий для мировых экономик".
ну конечно же, ведь были вовлечены миллионы людей... :mrgreen:
секта такая секта.
мне больше нравятся люди, которые просто торгуют и, если везёт - зарабатывают не только седые волосы, невростении и хронические недосыпы в связи с 24/7, но и реальные деньги, и не парят другим мозги этой или подобной бредятиной.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:48

  artist_007 написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Биток провалил 8000 и теперь бодается на 500 баксов дешевле, будем уходить в среднем на 1000 в месяц. Всем привет!

Простите, а куда мы будем уходить :mrgreen: ?

Специально для тех, до кого с первого раза не доходит
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 22:55

  Yuri_T написав:торговцы пэйджерами и кнопочными телефонами тоже думали, что эти активы "уже нельзя просто так сдуть без глобальных последствий для мировых экономик".
ну конечно же, ведь были вовлечены миллионы людей... :mrgreen:
секта такая секта.

А что, пейджеры и телефоны исчезли с лика земли?
Вы что, реально не ощущаете разницы?
Мне тут с пеной у рта доказывают, что крипторынок скоро исчезнет с лица земли как никому ненужный, этого никто не заметит и т.д и т.п.
Причем ни одного аргументированного ответа, почему это должно случиться, я не услышал.
Да, будет падать.
Да, будет расти.
Да, будут стричь хомяков.
Но их стригут везде.
Государство банкротит банки с деньгами вкладчиков, замораживает депозиты.
Могут в один прекрасный день обязать Вас сдать золото и доллары по фиксированной цене в гривнях, или бриллианты так же.А потом тут же поднимут цену.
Может сделать денежную реформу с новой валютой, и Ваши матрасы превратятся в тряпки, набитые макулатурой :mrgreen:
Недвижимость может упасть в цене, может подняться.
Фонда может упасть и спровоцировать очередной кризис.
Так это не я в секте.

мне больше нравятся люди, которые просто торгуют и, если везёт - зарабатывают не только седые волосы, невростении и хронические недосыпы в связи с 24/7, но и реальные деньги, и не парят другим мозги этой или подобной бредятиной.

Вам несколько в другую ветку, уважаемый!
Здесь никто не приходит в Вашу песочницу и не навязываю Вам свои правила.
Это Вы пришли в криптовалютную ветку и рассказываете здесь, как Вы не любите пропаганду криптовалют :mrgreen:
artist_007
 
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