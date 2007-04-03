Додано: Вів 03 кві, 2018 21:19

airmax78 написав: Ну вот как "мировая ылита" манипулирует ценой на биткоэн? Закупилась на 100500 миллионов па20 куе и теперь заливает рынок па 7куе, только бы он не вырос? Серьезно?

Че только адепты не придумают чтобы спрятаться от очевидного: новых живых денег на крипторынок не несут - отсюда и все проблемы. Ну вот как "мировая ылита" манипулирует ценой на биткоэн? Закупилась на 100500 миллионов па20 куе и теперь заливает рынок па 7куе, только бы он не вырос? Серьезно?Че только адепты не придумают чтобы спрятаться от очевидного: новых живых денег на крипторынок не несут - отсюда и все проблемы.

Это всего лишь одно из мнений.Вот еще одно, уже с описанием конкретных механизмов.Это необязательно может быть "мировая ылита".Это могут быть хлопцы, нашедшие гениальный способ коммуникации и манипуляций с рынком при помощи криптовалютных транзакций:Дальше.Я уже писАл в этой ветке.Нет белого и черного.Нет одной составляющей в криптовалютном рынке.Если бы крипторынок был завязан только на живые деньги, я бы с Вами согласился.Но крипторынок завязан на живые деньги+майнинг.А майнинг - это те же живые деньги, только вложенные в индустрию посредством создания реального продукта, с серийным производством, в которое вовлечены миллионы людей.Этот актив уже нельзя просто так сдуть без глобальных последствий для мировых экономик. Его можно только либо организовать и возглавить, либо уничтожить в зародыше, но предложив реальную альтернативу, которая так же будет локомотивом экономик.А сейчас таковой нет, к тому же и фонда валится.Поэтому единственное для себя рациональное объяснение я нахожу в отработке новых поведенческих моделей на новом неизвестном рынке, в том числе для того, чтобы корректно его урегулировать в последствии.И я вполне допускаю, что кукл дает импульсы рынку.Ведь для того, чтобы организовать хайп или паник селл, достаточно и ограниченного ресурса в виде самих битков+новостного фона (при помощи подконтрольных медиа как первоисточника).А дальше рынок движется какое-то время по инерции, и подвержен анализу по Вульфу или Фибоначчи.Затем следует опять импульс, и он может быть на первой, второй, третьей волне, и после этого невозможно определить точки разворота и т.д.Но это, повторюсь, одна из теорий.У меня есть еще одна теория, но уже не сегодня, день был сложный, не осилю.