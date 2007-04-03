а чего туда нести, стимула нет
еще можно было бы, если бы на битфинекс ставки по депозитам хотя бы 15% были, а то вообще уже ниже, чем в украинских банках
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 03 кві, 2018 19:39
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
а чего туда нести, стимула нет
еще можно было бы, если бы на битфинекс ставки по депозитам хотя бы 15% были, а то вообще уже ниже, чем в украинских банках
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:19
Это всего лишь одно из мнений.
Вот еще одно, уже с описанием конкретных механизмов.
Это необязательно может быть "мировая ылита".
Это могут быть хлопцы, нашедшие гениальный способ коммуникации и манипуляций с рынком при помощи криптовалютных транзакций:
Дальше.
Я уже писАл в этой ветке.
Нет белого и черного.
Нет одной составляющей в криптовалютном рынке.
Если бы крипторынок был завязан только на живые деньги, я бы с Вами согласился.
Но крипторынок завязан на живые деньги+майнинг.
А майнинг - это те же живые деньги, только вложенные в индустрию посредством создания реального продукта, с серийным производством, в которое вовлечены миллионы людей.
Этот актив уже нельзя просто так сдуть без глобальных последствий для мировых экономик. Его можно только либо организовать и возглавить, либо уничтожить в зародыше, но предложив реальную альтернативу, которая так же будет локомотивом экономик.А сейчас таковой нет, к тому же и фонда валится.
Поэтому единственное для себя рациональное объяснение я нахожу в отработке новых поведенческих моделей на новом неизвестном рынке, в том числе для того, чтобы корректно его урегулировать в последствии.
И я вполне допускаю, что кукл дает импульсы рынку.
Ведь для того, чтобы организовать хайп или паник селл, достаточно и ограниченного ресурса в виде самих битков+новостного фона (при помощи подконтрольных медиа как первоисточника).А дальше рынок движется какое-то время по инерции, и подвержен анализу по Вульфу или Фибоначчи.Затем следует опять импульс, и он может быть на первой, второй, третьей волне, и после этого невозможно определить точки разворота и т.д.
Но это, повторюсь, одна из теорий.
У меня есть еще одна теория, но уже не сегодня, день был сложный, не осилю.
Додано: Вів 03 кві, 2018 21:57
реальный продукт не создается, только электричество расходуют.
завтра битка не станет и мировые экономики этого даже не заметят ))
а вот миллионам бездельников: майнерам, трейдерам и прочим "криптоэкспертам" придется идти работать ))
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:13
Ржу
Это мне напоминает высказывание одного из преподов в институте во времена моей бурной юности, касаемо челноков, стихийных рынков, ларьков и прочих атрибутов коммерческой деятельности в начале 90-х.
Эти высказывания были о бесполезности рынков и ларьков и тунеядцах-кровосисях челноках, которые черти чем занимаются и совершенно бесполезны для экономики страны
Чтобы что-то потребляло электричество, нужно это "что-то" изготовить.
А для изготовления этого "чего-то" нужно привлечь вполне материальные ресурсы в виде сырья, человеческого интеллекта, производственных мощностей, и прочая, и прочая)))
Если бы было так, как Вы говорите, то достаточно было бы просто запретить все криптовалюты в один день, и все тут же забыли бы о битке, сразу успокоились, жили бы долго и счасливо и умерли в один день)))
Но этого почему-то не происходит, нравится Вам это, или нет.
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Биток провалил 8000 и теперь бодается на 500 баксов дешевле, будем уходить в среднем на 1000 в месяц. Всем привет!
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:23
Экологии легче только станет!
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:31
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:36
торговцы пэйджерами и кнопочными телефонами тоже думали, что эти активы "уже нельзя просто так сдуть без глобальных последствий для мировых экономик".
ну конечно же, ведь были вовлечены миллионы людей...
секта такая секта.
мне больше нравятся люди, которые просто торгуют и, если везёт - зарабатывают не только седые волосы, невростении и хронические недосыпы в связи с 24/7, но и реальные деньги, и не парят другим мозги этой или подобной бредятиной.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:48
Додано: Вів 03 кві, 2018 22:55
А что, пейджеры и телефоны исчезли с лика земли?
Вы что, реально не ощущаете разницы?
Мне тут с пеной у рта доказывают, что крипторынок скоро исчезнет с лица земли как никому ненужный, этого никто не заметит и т.д и т.п.
Причем ни одного аргументированного ответа, почему это должно случиться, я не услышал.
Да, будет падать.
Да, будет расти.
Да, будут стричь хомяков.
Но их стригут везде.
Государство банкротит банки с деньгами вкладчиков, замораживает депозиты.
Могут в один прекрасный день обязать Вас сдать золото и доллары по фиксированной цене в гривнях, или бриллианты так же.А потом тут же поднимут цену.
Может сделать денежную реформу с новой валютой, и Ваши матрасы превратятся в тряпки, набитые макулатурой
Недвижимость может упасть в цене, может подняться.
Фонда может упасть и спровоцировать очередной кризис.
Так это не я в секте.
Вам несколько в другую ветку, уважаемый!
Здесь никто не приходит в Вашу песочницу и не навязываю Вам свои правила.
Это Вы пришли в криптовалютную ветку и рассказываете здесь, как Вы не любите пропаганду криптовалют
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