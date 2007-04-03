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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1129113011311132>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 116
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:00

  artist_007 написав:
  baffet написав:реальный продукт не создается, только электричество расходуют.
завтра битка не станет и мировые экономики этого даже не заметят ))
а вот миллионам бездельников: майнерам, трейдерам и прочим "криптоэкспертам" придется идти работать ))

Ржу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Это мне напоминает высказывание одного из преподов в институте во времена моей бурной юности, касаемо челноков, стихийных рынков, ларьков и прочих атрибутов коммерческой деятельности в начале 90-х.
Эти высказывания были о бесполезности рынков и ларьков и тунеядцах-кровосисях челноках, которые черти чем занимаются и совершенно бесполезны для экономики страны :mrgreen:
Чтобы что-то потребляло электричество, нужно это "что-то" изготовить.
А для изготовления этого "чего-то" нужно привлечь вполне материальные ресурсы в виде сырья, человеческого интеллекта, производственных мощностей, и прочая, и прочая)))
Если бы было так, как Вы говорите, то достаточно было бы просто запретить все криптовалюты в один день, и все тут же забыли бы о битке, сразу успокоились, жили бы долго и счасливо и умерли в один день)))
Но этого почему-то не происходит, нравится Вам это, или нет.

Так этого не происходит только потому что его до сих пор не запретили. Запретят - и, условно, на следующий день его забудут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:02

  airmax78 написав:Так этого не происходит только потому что его до сих пор не запретили. Запретят - и, условно, на следующий день его забудут.

Хорошо.
А почему его должны запретить?
Хоть один аргумент, если несложно.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:04

  artist_007 написав:
  airmax78 написав:Так этого не происходит только потому что его до сих пор не запретили. Запретят - и, условно, на следующий день его забудут.

Хорошо.
А почему его должны запретить?
Хоть один аргумент, если несложно.

Как вариант: найдут в блокчейне какую-нить детскую порнографию. И давай досвидания.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:12

  artist_007 написав:
  airmax78 написав:Так этого не происходит только потому что его до сих пор не запретили. Запретят - и, условно, на следующий день его забудут.

Хорошо.
А почему его должны запретить?
Хоть один аргумент, если несложно.

Обман не биткоин, обман цена на него.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:13

  artist_007 написав:Вы что, реально не ощущаете разницы?

да какая разница, что я ощущаю?
вы говорите о вовлеченности миллионов людей (их кто-то считал, эти миллионы? ну да ладно, не суть) и невозможность в связи с этим сдуть "без глобальных последствий для мировых экономик". это ваши слова?
и мировых, и экономик, и глобальных последствий.
одни лозунги на флагах.
только фактов нет.

  artist_007 написав:Вам несколько в другую ветку, уважаемый!
Здесь никто не приходит в Вашу песочницу и не навязываю Вам свои правила.
Это Вы пришли в криптовалютную ветку и рассказываете здесь, как Вы не любите пропаганду криптовалют :mrgreen:

разве я говорил, что мне кто-то не нравится?
я лишь сказал, что обычные трейдеры мне нравятся больше.
а вот зазывалы неважно куда, будь то фонда, форекс и т.д., манипуляторы человеческими страстями, в результате действий которых семьи остаются без накопленных средств на учёбу детей, например, мне не очень нравятся.

зы. а вы давно пользовались пейджером?
зыы. что касается фондовой ветки. там пишут вообще прямые конкуренты, но никогда не бывает такого срача, как на валютке, недвиге или здесь. возможно потому, что активы реальные, посредников минимум, балаболкам пустым делать там нечего и практика показывает, что взаимопомощь по всему спектру реальных вопросов много выгоднее систематического измерения размеров половых органов.
так что wellcome.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:16

  airmax78 написав:
  artist_007 написав:
  airmax78 написав:Так этого не происходит только потому что его до сих пор не запретили. Запретят - и, условно, на следующий день его забудут.

Хорошо.
А почему его должны запретить?
Хоть один аргумент, если несложно.

Как вариант: найдут в блокчейне какую-нить детскую порнографию. И давай досвидания.

:shock:
Нет слов.
Занавес.
Запретить то, что может приносить бабло, вместо того, чтобы его просто организовать и зарегулировать - это нонсенс :wink:
С таким хе успехом можно запретить торговать акциями, потому что на одой из них написать слово х.й :mrgreen:
Понятно, больше вопросов не имею.
ПыСы:Я вот ожидал ответа вроде:потому что криптовалюта - нематериальный актив, его нельзя пощупать, положить в банк, отсудить у соседа и т.д.
А уровень дискуссии, который вижу в ветке от секты смерти биткоина: Биткоин г.но, потому что биткоин г.но :mrgreen:
Больше похоже на страх перед неизвестным или троллинг.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:17

  Zebra написав:
  artist_007 написав:
  airmax78 написав:Так этого не происходит только потому что его до сих пор не запретили. Запретят - и, условно, на следующий день его забудут.

Хорошо.
А почему его должны запретить?
Хоть один аргумент, если несложно.

Обман не биткоин, обман цена на него.

Не вопрос.
Назовите примерную справедливую цену на него и обоснуйте.
Хотя бы грубо.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:27

  artist_007 написав:
  baffet написав:реальный продукт не создается, только электричество расходуют.
завтра битка не станет и мировые экономики этого даже не заметят ))
а вот миллионам бездельников: майнерам, трейдерам и прочим "криптоэкспертам" придется идти работать ))

Ржу :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Это мне напоминает высказывание одного из преподов в институте во времена моей бурной юности, касаемо челноков, стихийных рынков, ларьков и прочих атрибутов коммерческой деятельности в начале 90-х.
Эти высказывания были о бесполезности рынков и ларьков и тунеядцах-кровосисях челноках, которые черти чем занимаются и совершенно бесполезны для экономики страны :mrgreen:
Чтобы что-то потребляло электричество, нужно это "что-то" изготовить.
А для изготовления этого "чего-то" нужно привлечь вполне материальные ресурсы в виде сырья, человеческого интеллекта, производственных мощностей, и прочая, и прочая)))
Если бы было так, как Вы говорите, то достаточно было бы просто запретить все криптовалюты в один день, и все тут же забыли бы о битке, сразу успокоились, жили бы долго и счасливо и умерли в один день)))
Но этого почему-то не происходит, нравится Вам это, или нет.

Тоесть, спустя 25 лет, произошедшее с экономиками xUSSR - это польза.
Челноки и ларечники - это прогресс и развитие.

Сколько процентов мировой генерации электричества уходит на майнинг? Эквивалент в тоннах СО2?

Через 25 лет, ктото скажет что благодаря крипте и майнерам - северный ледовидый теперь открыт для судноходства целых 3 месяца в году. ПРОГРЕСС
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:44

  artist_007 написав:Не вопрос.
Назовите примерную справедливую цену на него и обоснуйте.
Хотя бы грубо.

Примерно ноль плюс-минус пара-другая центов. :roll: Потому что этого г.. можно наклепать за короткое время до нескольких тысяч разных видов на каждого жителя.
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:46

  artist_007 написав:Запретить то, что может приносить бабло, вместо того, чтобы его просто организовать и зарегулировать - это нонсенс :wink:

только и читаю тут про заработки, прям криптоклондайк и любой кто может клацать мышкой на кнопки может разбогатеть ))
а игра то даже не с нулевой суммой, потому что майнеры несут расходы + многочисленные онлайн казино называемые биржами.
чтобы "счастливчику" заработать 1 доллар кому то нужно 2 потерять...
кто же теряет? ))
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