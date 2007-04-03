Додано: Вів 03 кві, 2018 23:13

artist_007 написав: Вы что, реально не ощущаете разницы? Вы что, реально не ощущаете разницы?

artist_007 написав: Вам несколько в другую ветку, уважаемый!

Здесь никто не приходит в Вашу песочницу и не навязываю Вам свои правила.

Это Вы пришли в криптовалютную ветку и рассказываете здесь, как Вы не любите пропаганду криптовалют Вам несколько в другую ветку, уважаемый!Здесь никто не приходит в Вашу песочницу и не навязываю Вам свои правила.Это Вы пришли в криптовалютную ветку и рассказываете здесь, как Вы не любите пропаганду криптовалют

да какая разница, что я ощущаю?вы говорите о вовлеченности миллионов людей (их кто-то считал, эти миллионы? ну да ладно, не суть) и невозможность в связи с этим сдуть "без глобальных последствий для мировых экономик". это ваши слова?и мировых, и экономик, и глобальных последствий.одни лозунги на флагах.только фактов нет.разве я говорил, что мне кто-то не нравится?я лишь сказал, что обычные трейдеры мне нравятся больше.а вот зазывалы неважно куда, будь то фонда, форекс и т.д., манипуляторы человеческими страстями, в результате действий которых семьи остаются без накопленных средств на учёбу детей, например, мне не очень нравятся.зы. а вы давно пользовались пейджером?зыы. что касается фондовой ветки. там пишут вообще прямые конкуренты, но никогда не бывает такого срача, как на валютке, недвиге или здесь. возможно потому, что активы реальные, посредников минимум, балаболкам пустым делать там нечего и практика показывает, что взаимопомощь по всему спектру реальных вопросов много выгоднее систематического измерения размеров половых органов.так что wellcome.