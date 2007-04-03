Додано: Сер 04 кві, 2018 00:18

baffet написав: artist_007 написав: Запретить то, что может приносить бабло, вместо того, чтобы его просто организовать и зарегулировать - это нонсенс Запретить то, что может приносить бабло, вместо того, чтобы его просто организовать и зарегулировать - это нонсенс

только и читаю тут про заработки, прям криптоклондайк и любой кто может клацать мышкой на кнопки может разбогатеть )) только и читаю тут про заработки, прям криптоклондайк и любой кто может клацать мышкой на кнопки может разбогатеть ))

а игра то даже не с нулевой суммой, потому что майнеры несут расходы + многочисленные онлайн казино называемые биржами.

чтобы "счастливчику" заработать 1 доллар кому то нужно 2 потерять...

кто же теряет? ))

Да, именно такЕсли этот любой оторвет свою ж. от чатов, изучит, как минимум,волновую теорию Эллиота, уровни Фибо, биржевое дело, оценит свои риски,и прочая, и прочая)))А если ничего не делать, то все равно постригут и разуют в чем-нибудь другом.Мир развивается в таком направлении, что если раньше можно было найти какой-то актив, в него вложиться и спокойно спать, то сейчас таковых все меньше, и скоро нужно будет очень активно шевелиться, чтобы хотя бы не потерять то, что есть, не говоря уже о заработать или приумножить.Капитан очевидностьДаже выигрыш крупной суммы в лотерею предполагает изначальную покупку лотерейного билета.Вы не можете продать что-нибудь ненужное, перед этим не купив что-нибудь ненужное.Вы золото считаете чем?Ответьте для себя, прежде всего.Вместо доллара подставьте любой другой понятный для Вас актив.Вы можете себе представить, что сегодня золото стоит гривню за грамм - а завтра тысячу гривень за грамм?Представили?А теперь наоборот - сегодня золото стоит тысячу гривень, а завтра оно стоит одну.Зачем оно Вам реально, если оно 20 лет пролежит, и за это время увеличится и уменьшится в цене раз 10? И Вы в итоге продадите его имено по той цене, по которой оно будет стоить на тот промежуток времени?Вот честноРазница между криптой и золотом в следующем - о золоте знают все.А о крипте - только 5% населения.Потенциал роста колоссален.Несмотря на все г.но, которое выливают.Вот и все.Поэтому сейчас кукл и думает, что с криптой делать - утопить, пока не развилась в что-то серьезное, или зарегулировать и построить на ней что-то новое в мировом порядке.Ятакдумаю