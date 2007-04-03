Corpocrator написав:Тоесть, спустя 25 лет, произошедшее с экономиками xUSSR - это польза. Челноки и ларечники - это прогресс и развитие.
Все нужно рассматривать в контексте. Вполне возможно, что в тот период времени это было единственное спасение для стран xUSSR. 1. Население самозанято. 2. Быстрый оборот ликвидных активов и капиталов. Производства - это медленный актив с большим временем окупаемости. Чтобы производство было рентабельным, оно должно быть массовым и иметь сбыт товара, цена которого выше точки безубыточности предприятий на величину какой-нибудь прибыли. А для того, чтобы иметь сбыт товара, нужно, чтобы у того, кто его мог купить, была покупательная способность. Челночники и ларьки позволили экономике укрепиться, как в свое время НЭП, как это ни парадоксально звучит.
Сколько процентов мировой генерации электричества уходит на майнинг? Эквивалент в тоннах СО2?
Это Вы к чему? Ну давайте возьмем в пример действующие производства на планете Земля. Уверен, результат будет еще печальней.
Через 25 лет, ктото скажет что благодаря крипте и майнерам - северный ледовидый теперь открыт для судноходства целых 3 месяца в году. ПРОГРЕСС
Северный ледовитый откроется для судоходства намного раньше от дезодоранта, которым Вы ежедневно пользуетесь вместе с миллиардами людей, чем от майнинга. Тем более, уже появились решения по целевому обогреву помещений при помощи майнинга,а это предотвращени вырубки лесов, опустошения недр и прочая Страхи, страхи... Электрикой с атомных электростанций Вы пользуетесь, хотя Чернобыль и Фукусима показали, что это глобально опасно. Мораль - пиво с утра не только вредно, но и полезно Научитесь видеть больше, чем одну сторону медали, и мир станет понятней
Yuri_T написав:торговцы пэйджерами и кнопочными телефонами тоже думали, что эти активы "уже нельзя просто так сдуть без глобальных последствий для мировых экономик". ну конечно же, ведь были вовлечены миллионы людей... секта такая секта.
А что, пейджеры и телефоны исчезли с лика земли?
Компании, предоставлявшие услуги пейджинговой связи населению в Украине исчезли. Как и производители граммофонов.
artist_007 написав:Запретить то, что может приносить бабло, вместо того, чтобы его просто организовать и зарегулировать - это нонсенс
только и читаю тут про заработки, прям криптоклондайк и любой кто может клацать мышкой на кнопки может разбогатеть ))
Да, именно так Если этот любой оторвет свою ж. от чатов, изучит, как минимум,волновую теорию Эллиота, уровни Фибо, биржевое дело, оценит свои риски,и прочая, и прочая))) А если ничего не делать, то все равно постригут и разуют в чем-нибудь другом. Мир развивается в таком направлении, что если раньше можно было найти какой-то актив, в него вложиться и спокойно спать, то сейчас таковых все меньше, и скоро нужно будет очень активно шевелиться, чтобы хотя бы не потерять то, что есть, не говоря уже о заработать или приумножить.
а игра то даже не с нулевой суммой, потому что майнеры несут расходы + многочисленные онлайн казино называемые биржами. чтобы "счастливчику" заработать 1 доллар кому то нужно 2 потерять... кто же теряет? ))
Капитан очевидность Даже выигрыш крупной суммы в лотерею предполагает изначальную покупку лотерейного билета. Вы не можете продать что-нибудь ненужное, перед этим не купив что-нибудь ненужное. Вы золото считаете чем? Ответьте для себя, прежде всего.Вместо доллара подставьте любой другой понятный для Вас актив. Вы можете себе представить, что сегодня золото стоит гривню за грамм - а завтра тысячу гривень за грамм? Представили? А теперь наоборот - сегодня золото стоит тысячу гривень, а завтра оно стоит одну. Зачем оно Вам реально, если оно 20 лет пролежит, и за это время увеличится и уменьшится в цене раз 10? И Вы в итоге продадите его имено по той цене, по которой оно будет стоить на тот промежуток времени? Вот честно Разница между криптой и золотом в следующем - о золоте знают все. А о крипте - только 5% населения. Потенциал роста колоссален. Несмотря на все г.но, которое выливают. Вот и все. Поэтому сейчас кукл и думает, что с криптой делать - утопить, пока не развилась в что-то серьезное, или зарегулировать и построить на ней что-то новое в мировом порядке. Ятакдумаю
Yuri_T написав:торговцы пэйджерами и кнопочными телефонами тоже думали, что эти активы "уже нельзя просто так сдуть без глобальных последствий для мировых экономик". ну конечно же, ведь были вовлечены миллионы людей... секта такая секта.
А что, пейджеры и телефоны исчезли с лика земли?
Компании, предоставлявшие услуги пейджинговой связи населению в Украине исчезли. Как и производители граммофонов.
Вы читаете мои посты внимательно? Старое исчезает, если появляется что-то новое. Тогда старое уходит или видоизменяется, и остается только там, где оно востребовано. Пейджеры в мире до сих пор используются, а граммофон заменен компакт-дисками и оцифрованным звуком. А технология блокчейна, на которой крипта основана, сама по себе является новой, она еще в начале пути. Если ей найдут быструю замену или придумают что лучше, вот тогда крипта отомрет. А сейчас ее будут запихивать под плинтус, и чем яростней будут это делать, тем выше будут отскоки. Ну а на колебаниях заработать кто ж не захочет ?
artist_007 написав:изучит, как минимум,волновую теорию Эллиота, уровни Фибо, биржевое дело ... что-то новое в мировом порядке.
вопросов больше нет. зарабатывающих волновиков и тем более фибо-гур не встречал. на истории волны и уровни так хорошо выглядят ) а в моменте никогда не понятно в какой ты "волне" и сколько еще эта волна продлится, это не дает никакого преимущества в торговле.
artist_007 написав:изучит, как минимум,волновую теорию Эллиота, уровни Фибо, биржевое дело ... что-то новое в мировом порядке.
вопросов больше нет. зарабатывающих волновиков и тем более фибо-гур не встречал. на истории волны и уровни так хорошо выглядят ) а в моменте никогда не понятно в какой ты "волне" и сколько еще эта волна продлится, это не дает никакого преимущества в торговле.
Да я стебусь просто. Вы не понимаете основной морали - если сидеть и ничего не делать - все равно постригут. Заработать на пустом месте не дадут. А если использовать какой-нибудь актив для хранения, сбережения и приумножения, то нужно в первую очередь оценить для себя риски использования и возможных потерь. Вот и все. Крипта просто самый молодой и перспективный актив.Он же самый рисковый. Выше риск - выше вероятность высокой прибыли. Но и выше риск потерять все. А то я тут наблюдаю сплошное нытье в переводе на французский "Я очень хотел бы войти в крипту и заработать, но не знаюшоэто и хочушобеслишочтобмне всевернули". Что по сути секта Элита-Центр
artist_007 написав:Если ей найдут быструю замену или придумают что лучше, вот тогда крипта отомрет.
Вот только нинада говорить шо для переводов ваш блокчейн удобнее обычных банковских технологий. Или что в печатании частных денег он эффективнее ксерокса. Нигде (кроме производства из видеокарт и электричества бесчисленного криптог.вна) за более 10 лет эта столь прогрессивная технология так и не нашла реального применения.