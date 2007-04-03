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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1130113111321133>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 116
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Вів 03 кві, 2018 23:53

  Corpocrator написав:Тоесть, спустя 25 лет, произошедшее с экономиками xUSSR - это польза.
Челноки и ларечники - это прогресс и развитие.

Все нужно рассматривать в контексте.
Вполне возможно, что в тот период времени это было единственное спасение для стран xUSSR.
1. Население самозанято.
2. Быстрый оборот ликвидных активов и капиталов.
Производства - это медленный актив с большим временем окупаемости.
Чтобы производство было рентабельным, оно должно быть массовым и иметь сбыт товара, цена которого выше точки безубыточности предприятий на величину какой-нибудь прибыли.
А для того, чтобы иметь сбыт товара, нужно, чтобы у того, кто его мог купить, была покупательная способность.
Челночники и ларьки позволили экономике укрепиться, как в свое время НЭП, как это ни парадоксально звучит.

Сколько процентов мировой генерации электричества уходит на майнинг? Эквивалент в тоннах СО2?

Это Вы к чему?
Ну давайте возьмем в пример действующие производства на планете Земля.
Уверен, результат будет еще печальней.

Через 25 лет, ктото скажет что благодаря крипте и майнерам - северный ледовидый теперь открыт для судноходства целых 3 месяца в году. ПРОГРЕСС


Северный ледовитый откроется для судоходства намного раньше от дезодоранта, которым Вы ежедневно пользуетесь вместе с миллиардами людей, чем от майнинга.
Тем более, уже появились решения по целевому обогреву помещений при помощи майнинга,а это предотвращени вырубки лесов, опустошения недр и прочая :mrgreen:
Страхи, страхи...
Электрикой с атомных электростанций Вы пользуетесь, хотя Чернобыль и Фукусима показали, что это глобально опасно.
Мораль - пиво с утра не только вредно, но и полезно :mrgreen:
Научитесь видеть больше, чем одну сторону медали, и мир станет понятней :)
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 00:01

  artist_007 написав:
  Yuri_T написав:торговцы пэйджерами и кнопочными телефонами тоже думали, что эти активы "уже нельзя просто так сдуть без глобальных последствий для мировых экономик".
ну конечно же, ведь были вовлечены миллионы людей... :mrgreen:
секта такая секта.

А что, пейджеры и телефоны исчезли с лика земли?

Компании, предоставлявшие услуги пейджинговой связи населению в Украине исчезли. Как и производители граммофонов. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 00:18

  baffet написав:
  artist_007 написав:Запретить то, что может приносить бабло, вместо того, чтобы его просто организовать и зарегулировать - это нонсенс :wink:

только и читаю тут про заработки, прям криптоклондайк и любой кто может клацать мышкой на кнопки может разбогатеть ))

Да, именно так :)
Если этот любой оторвет свою ж. от чатов, изучит, как минимум,волновую теорию Эллиота, уровни Фибо, биржевое дело, оценит свои риски,и прочая, и прочая)))
А если ничего не делать, то все равно постригут и разуют в чем-нибудь другом.
Мир развивается в таком направлении, что если раньше можно было найти какой-то актив, в него вложиться и спокойно спать, то сейчас таковых все меньше, и скоро нужно будет очень активно шевелиться, чтобы хотя бы не потерять то, что есть, не говоря уже о заработать или приумножить.
а игра то даже не с нулевой суммой, потому что майнеры несут расходы + многочисленные онлайн казино называемые биржами.
чтобы "счастливчику" заработать 1 доллар кому то нужно 2 потерять...
кто же теряет? ))

Капитан очевидность :mrgreen:
Даже выигрыш крупной суммы в лотерею предполагает изначальную покупку лотерейного билета.
Вы не можете продать что-нибудь ненужное, перед этим не купив что-нибудь ненужное.
Вы золото считаете чем?
Ответьте для себя, прежде всего.Вместо доллара подставьте любой другой понятный для Вас актив.
Вы можете себе представить, что сегодня золото стоит гривню за грамм - а завтра тысячу гривень за грамм?
Представили?
А теперь наоборот - сегодня золото стоит тысячу гривень, а завтра оно стоит одну.
Зачем оно Вам реально, если оно 20 лет пролежит, и за это время увеличится и уменьшится в цене раз 10? И Вы в итоге продадите его имено по той цене, по которой оно будет стоить на тот промежуток времени?
Вот честно
Разница между криптой и золотом в следующем - о золоте знают все.
А о крипте - только 5% населения.
Потенциал роста колоссален.
Несмотря на все г.но, которое выливают.
Вот и все.
Поэтому сейчас кукл и думает, что с криптой делать - утопить, пока не развилась в что-то серьезное, или зарегулировать и построить на ней что-то новое в мировом порядке.
Ятакдумаю :wink:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 00:28

  jabba написав:
  artist_007 написав:
  Yuri_T написав:торговцы пэйджерами и кнопочными телефонами тоже думали, что эти активы "уже нельзя просто так сдуть без глобальных последствий для мировых экономик".
ну конечно же, ведь были вовлечены миллионы людей... :mrgreen:
секта такая секта.

А что, пейджеры и телефоны исчезли с лика земли?

Компании, предоставлявшие услуги пейджинговой связи населению в Украине исчезли. Как и производители граммофонов. :mrgreen:

Вы читаете мои посты внимательно?
Старое исчезает, если появляется что-то новое.
Тогда старое уходит или видоизменяется, и остается только там, где оно востребовано.
Пейджеры в мире до сих пор используются, а граммофон заменен компакт-дисками и оцифрованным звуком.
А технология блокчейна, на которой крипта основана, сама по себе является новой, она еще в начале пути.
Если ей найдут быструю замену или придумают что лучше, вот тогда крипта отомрет.
А сейчас ее будут запихивать под плинтус, и чем яростней будут это делать, тем выше будут отскоки.
Ну а на колебаниях заработать кто ж не захочет :mrgreen: ?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 00:45

  artist_007 написав:изучит, как минимум,волновую теорию Эллиота, уровни Фибо, биржевое дело
...
что-то новое в мировом порядке.

вопросов больше нет.
зарабатывающих волновиков и тем более фибо-гур не встречал.
на истории волны и уровни так хорошо выглядят )
а в моменте никогда не понятно в какой ты "волне" и сколько еще эта волна продлится, это не дает никакого преимущества в торговле.
baffet
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 00:55

  baffet написав:
  artist_007 написав:изучит, как минимум,волновую теорию Эллиота, уровни Фибо, биржевое дело
...
что-то новое в мировом порядке.

вопросов больше нет.
зарабатывающих волновиков и тем более фибо-гур не встречал.
на истории волны и уровни так хорошо выглядят )
а в моменте никогда не понятно в какой ты "волне" и сколько еще эта волна продлится, это не дает никакого преимущества в торговле.

Да я стебусь просто.
Вы не понимаете основной морали - если сидеть и ничего не делать - все равно постригут.
Заработать на пустом месте не дадут.
А если использовать какой-нибудь актив для хранения, сбережения и приумножения, то нужно в первую очередь оценить для себя риски использования и возможных потерь.
Вот и все.
Крипта просто самый молодой и перспективный актив.Он же самый рисковый.
Выше риск - выше вероятность высокой прибыли.
Но и выше риск потерять все.
А то я тут наблюдаю сплошное нытье в переводе на французский "Я очень хотел бы войти в крипту и заработать, но не знаюшоэто и хочушобеслишочтобмне всевернули". Что по сути секта Элита-Центр :mrgreen:
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 00:58

artist_007 Вы здесь раньше под каким ником загоняли?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 01:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Огромная просьба к мистеру Артисту излагать мысли кратчее, а то я не успеваю конспектировать :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 01:08

  artist_007 написав:Если ей найдут быструю замену или придумают что лучше, вот тогда крипта отомрет.

Вот только нинада говорить шо для переводов ваш блокчейн удобнее обычных банковских технологий. Или что в печатании частных денег он эффективнее ксерокса. :mrgreen: Нигде (кроме производства из видеокарт и электричества бесчисленного криптог.вна) за более 10 лет эта столь прогрессивная технология так и не нашла реального применения.
jabba
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 06:59

Zebra
Вы еще минутный график откройте.Зображення
Востаннє редагувалось vovodabravis в Сер 04 кві, 2018 08:22, всього редагувалось 1 раз.
vovodabravis
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