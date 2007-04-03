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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1130113111321133

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 116
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 07:05

А майнинг - это те же живые деньги, только вложенные в индус

artist_007 Абсолютно согласен, давно уже подумываю что nvidia and AMD занимают далеко не аутсайдерское место, и вполне возможен вариант их непосредственного участия в "бюджете" крипты
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 07:13

airmax78 Вам, минимум нужно, немного изучить организм крипто сферы, запретить ее , это сопоставимо танцам с бубном шамана против надвигающегося цунами, пока будет хоть одно место на земле где можно будет поставить серваки,до которых не дотянутся шаловливые ручки, крипта будет жить, а увод ее в подполье, принесет огромную радость тем же картелям ,наркоторговцам и естественно всем нашим депутатам.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 07:18

Yuri_T не силен в пейджерах, а что среди них были аналогичные ,махонькие корпорации как нв и амд?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 07:23

Ужос, шо в головах у людёв тварицца :mrgreen:
Вот на подумать на досуге.
По сути, я в этой ветке озвучиваю такое же мнение, как на видео.
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 07:28

artist_007 ну елки-палки, ну любой кто имеет оффлайн кошель , имеет всю базу покупок-продаж(владения) всей крипты до момента последней синхронизации, не возможно уничтожить критпу , если упадет сервак блокчейна, просто потеряются данные о покупках-продаж(владения) криптой , до момента синхронизации определенного количества оффлайн кошелей. блокчейн это связующие звенно! это не крипта! его можно поставить в любое место, запустить в другом континете, острове, лишь бы были серваки, которые выдержат нагрузку, сеть и чел который закачает данные
vovodabravis
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