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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:05
А майнинг - это те же живые деньги, только вложенные в индус
artist_007 Абсолютно согласен, давно уже подумываю что nvidia and AMD занимают далеко не аутсайдерское место, и вполне возможен вариант их непосредственного участия в "бюджете" крипты
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:13
airmax78 Вам, минимум нужно, немного изучить организм крипто сферы, запретить ее , это сопоставимо танцам с бубном шамана против надвигающегося цунами, пока будет хоть одно место на земле где можно будет поставить серваки,до которых не дотянутся шаловливые ручки, крипта будет жить, а увод ее в подполье, принесет огромную радость тем же картелям ,наркоторговцам и естественно всем нашим депутатам.
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:18
Yuri_T не силен в пейджерах, а что среди них были аналогичные ,махонькие корпорации как нв и амд?
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:23
Ужос, шо в головах у людёв тварицца
Вот на подумать на досуге.
По сути, я в этой ветке озвучиваю такое же мнение, как на видео.
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:28
artist_007 ну елки-палки, ну любой кто имеет оффлайн кошель , имеет всю базу покупок-продаж(владения) всей крипты до момента последней синхронизации, не возможно уничтожить критпу , если упадет сервак блокчейна, просто потеряются данные о покупках-продаж(владения) криптой , до момента синхронизации определенного количества оффлайн кошелей. блокчейн это связующие звенно! это не крипта! его можно поставить в любое место, запустить в другом континете, острове, лишь бы были серваки, которые выдержат нагрузку, сеть и чел который закачает данные
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