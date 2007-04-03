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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:05
А майнинг - это те же живые деньги, только вложенные в индус
artist_007 Абсолютно согласен, давно уже подумываю что nvidia and AMD занимают далеко не аутсайдерское место, и вполне возможен вариант их непосредственного участия в "бюджете" крипты
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:13
airmax78 Вам, минимум нужно, немного изучить организм крипто сферы, запретить ее , это сопоставимо танцам с бубном шамана против надвигающегося цунами, пока будет хоть одно место на земле где можно будет поставить серваки,до которых не дотянутся шаловливые ручки, крипта будет жить, а увод ее в подполье, принесет огромную радость тем же картелям ,наркоторговцам и естественно всем нашим депутатам.
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:18
Yuri_T не силен в пейджерах, а что среди них были аналогичные ,махонькие корпорации как нв и амд?
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:23
Ужос, шо в головах у людёв тварицца
Вот на подумать на досуге.
По сути, я в этой ветке озвучиваю такое же мнение, как на видео.
Додано: Сер 04 кві, 2018 07:28
artist_007 ну елки-палки, ну любой кто имеет оффлайн кошель , имеет всю базу покупок-продаж(владения) всей крипты до момента последней синхронизации, не возможно уничтожить критпу , если упадет сервак блокчейна, просто потеряются данные о покупках-продаж(владения) криптой , до момента синхронизации определенного количества оффлайн кошелей. блокчейн это связующие звенно! это не крипта! его можно поставить в любое место, запустить в другом континете, острове, лишь бы были серваки, которые выдержат нагрузку, сеть и чел который закачает данные
Додано: Сер 04 кві, 2018 09:46
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ребята, ваша ошибка в том, что вы свято верите в ценность крипты как самостоятельного актива. А вся ценность крипты в том, что ее еще пока можно поменять на фиат. Крипта вторична по отношению к реальным деньгам. Оборвите связь крипты и реальных денег и крипта нах никому не будет нужна. И не надо будет ничего останавливать - все асики и видеокарты остановятся сами - потому что пропадет смысл в майнинге и поддержке блокчейна - банально будет нечем заплатить за электричество.
Поэтому, ребята, рвать на себе тельники, че крипта бессмертна и непобедима - не надо. Она существует только потому, что, пока, не мешает финансовой системе, построенной на реальных деньгах. Начнет мешать - свернется в 0 в течение недели.
Додано: Сер 04 кві, 2018 09:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Что то новые адепты подтянулись, на зарплате по любому, неужто киты решиле еще один памп замутить и начали информатаку?
Додано: Сер 04 кві, 2018 10:03
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Вполне возможно что она "постареет" и пропав интерес к ней , она заглохнет. Но говорить что ее можно закрыть ,это абсурд
рисую схему- где-то в зимбабве, сидит бородатый мужик и пишет сайт на русском где предлагает покупать крипту по 5 а продавать по 6, когда ему приходит заявка на сайте, он звонит,пишет,отправляет голубей... усатому мужику живущему в стране заказчика (и то не факт что живет) и тот принимает фиат, либо отдает его,
Вопрос, как вы собираетесь это остановить?
К тому же эта система идеальна, для того ,кто хочет обойти запреты, заскоки правительства.
Додано: Сер 04 кві, 2018 10:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Я почти уверен ,что можно запретить майнинг, ведь ферма выпускает, довольно таки своеобразный трафик сети, а значит , что если поставить перехватчики на "ближайшем"к пользователю провайдере, то можно отследить по айпишнику копателя
Додано: Сер 04 кві, 2018 10:22
Очень слабое звено в схеме: "и тот принимает фиат, либо отдает его". Как принимает, кому отдает и, главное, зачем?
Даже если это будет не бородатый мужик из Зимбабве, а соседский сопляк, майнящий крипту на мамином компе, если усатый мужик будет понимать, что для того, чтобы обратно поменять крипту на фиат ему надо пройти через семь кругов ада либо найти такого же ненормального, который купит у него ее за кэш - он подумает 33 раза, прежде чем сделает такую глупость.
Оборвите связь крипты и фиата и крипта свернется в 0 в течение недели. Доказано на другой "децентрализованной системе, которую не победить" - МММ2011. Как только Приват и другие крупные банки поставили бан на переводы на счета десятников - МММ2011 в Украине умер.
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