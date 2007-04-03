Додано: Сер 04 кві, 2018 09:46

Ребята, ваша ошибка в том, что вы свято верите в ценность крипты как самостоятельного актива. А вся ценность крипты в том, что ее еще пока можно поменять на фиат. Крипта вторична по отношению к реальным деньгам. Оборвите связь крипты и реальных денег и крипта нах никому не будет нужна. И не надо будет ничего останавливать - все асики и видеокарты остановятся сами - потому что пропадет смысл в майнинге и поддержке блокчейна - банально будет нечем заплатить за электричество.

Поэтому, ребята, рвать на себе тельники, че крипта бессмертна и непобедима - не надо. Она существует только потому, что, пока, не мешает финансовой системе, построенной на реальных деньгах. Начнет мешать - свернется в 0 в течение недели.