Додано: Сер 04 кві, 2018 12:06

airmax78 Ну вот опять, а как они перекроют это движение? я когда пользовался обменниками, основная масса с них вообще с россии была, а деньгу мне переводили вообще с разных счетов и имен , бывало такое что одну суму разбивали на три куска (к чему не знаю), за что будут закрываться эти счета? я буду на них заявлять, что якобы, они купили у меня крипту? И поверьте, если они умудрятся закрыть все эти счета(старые и новые)(как это смешно звучит, они не могут счета закладчиков заблокировать), вы уверенны что это будет злом для крипты? ведь если с цепи кеш-крипта-кеш-наркота(оружие, отмывы депутатов или чинош, некий товар) убрать слово кеш, кто по вашему постродает? вы уверенны что черному рынку вообще нужны физические деньги?