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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 116
1) $6250 і вище
20%
23
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:43

airmax78 bestchange там половина с "зимбабве", за что будет закрыт счет усатого мужика? за то что он не отчитался перед банком, почему ему на счет поступают и почему он пересылает фиат? Тогда нужно будет закрыть очень много таких счетов, притом 95 % из них даже приблизительно не имеет ни какого отношения к крипте,
на таких "сайтах" крипта с фиата и наоборот переводится за минуту, а вот 3 подтверждения, это печально...
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 10:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

перечитав ваш пост совсем запутался что вы хотели сказать, усатый мужик это всего лишь банковский счет с левым именем , бородатый мужик-зачинщик всего , владелец криптокошелька, по факту купи-продай (перепродан), какие 7 кругов? какой сопляк? если можно ,немного конкретизируйте, а то боюсь что не понял вас и написал бесполезное сообщение
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:04

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да что непонятного? Чтобы обнулить криптовалютный рынок достаточно разорвать связь крипты с реальными деньгами. Где сейчас происходят сделки: на криптовалютных помойках и в обменниках. Заблокировать на них/с них переводы - раз плюнуть - было бы желание. Тогда что останется? Только за наличные. И сразу возникает вопрос: а нафига? Тем более при уровне цен не 10 баксов за биток, а овер 7000? Вот нафига мне отдавать овер 7000 реальных денег, за которые я могу купить что угодно, за набор цифр и букв, которые я смогу продать только при условии, что найду такого-же де***, который отсыпет мне какое-то количество наличмана за набор цифр и букв. Короче, чтобы обнулить крипторынок в отдельно взятой стране - достаточно перекрыть движение денег между банковской системой этой страны и криптопомойками.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:38

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Тем более при уровне цен не 10 баксов за биток

а нафиг он вообще нужен? за 10$ я могу пиццу купить, без доставки правда, а за биткоин что? наркоту анонимо по почте? нафиг он вообще сдался?
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:45

  Kripo написав:
  airmax78 написав:Тем более при уровне цен не 10 баксов за биток

а нафиг он вообще нужен? за 10$ я могу пиццу купить, без доставки правда, а за биткоин что? наркоту анонимо по почте? нафиг он вообще сдался?

Основные тезисы по этому поводу от проплаченных ботов что буит тока дорожать потому что:
- ограниченная эмиссия прелести
- на пороге стоят крупные инвестиционные фонды с мешками в которых триллионы денег
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:53

  Zebra написав:
  Kripo написав:
  airmax78 написав:Тем более при уровне цен не 10 баксов за биток

а нафиг он вообще нужен? за 10$ я могу пиццу купить, без доставки правда, а за биткоин что? наркоту анонимо по почте? нафиг он вообще сдался?

Основные тезисы по этому поводу от проплаченных ботов что буит тока дорожать потому что:
- ограниченная эмиссия прелести
- на пороге стоят крупные инвестиционные фонды с мешками в которых триллионы денег


эти тезисы я уже видел, на золотой ветке. там еще был один пункт, "дорого сцуко добывать", ща уже золото дороже платины в 1,5 раза, которой и меньше намного и добывать труднее.
А, и еще - "золотo веками ценилось", а тут "это будущие уже сегодня".

тюльпаны - МММ новые блин...

Ну спекулируем и спекулируем, зачем во все это дерьмо верить то? :wink:
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П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Все срочно у биток! Буит токадаражать! Ведь скора перестанут выпускать! Скоро крупняк занисёт милиарды! Будит пасто! Крипту низзя атменить! Правда-правда ;)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:06

airmax78 Ну вот опять, а как они перекроют это движение? я когда пользовался обменниками, основная масса с них вообще с россии была, а деньгу мне переводили вообще с разных счетов и имен , бывало такое что одну суму разбивали на три куска (к чему не знаю), за что будут закрываться эти счета? я буду на них заявлять, что якобы, они купили у меня крипту? И поверьте, если они умудрятся закрыть все эти счета(старые и новые)(как это смешно звучит, они не могут счета закладчиков заблокировать), вы уверенны что это будет злом для крипты? ведь если с цепи кеш-крипта-кеш-наркота(оружие, отмывы депутатов или чинош, некий товар) убрать слово кеш, кто по вашему постродает? вы уверенны что черному рынку вообще нужны физические деньги?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Предлагаю не вступать в дискуссию с новорегом, это хомяк скорее всего застрял в битке па10+ и теперь мечется по форумам агитируя вливаться в этот мусор.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  vovodabravis написав:вы уверенны что черному рынку вообще нужны физические деньги?


конечно нет!

нафиг они вообще нужны?!

Эти прАААтивные евро-доллары? мы же за хату наркотой платим (и простой крестьянин из Афганистана-Лаоса-Никарагуа за свой наркотик с радостью возьмет три гигабайта шибко зашифрованной информации!), а за еду в супермаркете оружием, а в отпуск в самолет к примеру садимся и бомбу предъявляем, нафиг честному бандюгану гривна? Пивасик и видокарты в амазоне-ебай-тобаго мы за... за... та не важно! за МММ-билеты "которые скоро заменят все деньги на земле" купим!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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