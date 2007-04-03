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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1133113411351136>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 117
1) $6250 і вище
21%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:29

  vovodabravis написав:airmax78 Ну вот опять, а как они перекроют это движение? я когда пользовался обменниками, основная масса с них вообще с россии была, а деньгу мне переводили вообще с разных счетов и имен , бывало такое что одну суму разбивали на три куска (к чему не знаю), за что будут закрываться эти счета? я буду на них заявлять, что якобы, они купили у меня крипту? И поверьте, если они умудрятся закрыть все эти счета(старые и новые)(как это смешно звучит, они не могут счета закладчиков заблокировать), вы уверенны что это будет злом для крипты? ведь если с цепи кеш-крипта-кеш-наркота(оружие, отмывы депутатов или чинош, некий товар) убрать слово кеш, кто по вашему постродает? вы уверенны что черному рынку вообще нужны физические деньги?

Перенос торговли битком в мессенджеры, на столбы объявлений и т.п. с расчетом как-нибудь, как получится - это если не смерть, то возврат к курсу 1-10 баксов за биткоин. Потому что этим дрочиловом нормальные люди заниматься не будут.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я вас всех удивлю, но я ни разу, не написал ,чтобы покупали крипту. Перечитайте сообщения. И если вы это сделаете,то найдете мое послание- что на данный момент, биток это безумная пила. А дальше, просто ,отвечал на сообщения которые меня заинтересовали, почему тот или иной человек так думает.
Я говорю за черный рынок, а не владельцев. Вы и вправду думаете что на черном рынке не будет перекупов? Да это древнейшая профессия которая будет всегда и везде))))
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:53

Zebra Очень сильно сомневаюсь что наши дискуссии на этом форуме, хоть ну капельку ,влияют на мировой курс))) мы здесь общаемся скорее для себя, сплетничаем одним словом, и благодаря этому принимаем определенные решения ,которые наверное касаются только нас, по крайней мере я так думаю,
а вот сердитесь вы зря, ваше мнение для меня важно, потому вас читаю и общаюсь, и на ветке долларовой я вас читал, хоть и рубите всегда с плеча и иногда лезете не в ту степь)))) но ваши посылы всегда интересно читать.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:53

  vovodabravis написав:Я вас всех удивлю, но я ни разу, не написал ,чтобы покупали крипту.

Если не покупать крипту, какой тогда смысл в ее существовании?
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:05

Zebra Сейчас я точно не советовал бы ее покупать простым обывателям, потому как на данный момент это абсолютно неадекватный зверь, без нас там есть кому вливать,поверьте, вот когда(я надеюсь на это,иначе...)устаканиться вот тогда да, а сейчас это не рынок, это безумие(для меня)
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А зачем она нужна будет стабильная эта крипта? Стабильно можно и в долларе сидеть.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

vovodabravis, шо делать? Покупать? Продавать? Начинать уверовать? Шо?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

да что-то с долларом не так,болеет))) Я ,если честно ,после нг , когда появляется любой фиат, стараюсь как можно быстро от него избавиться(покупаю что-то), в гривну не очень верю(не судите строго,такой я патриот), доллар захворал в принципе после нг он обычно немного вниз всегда( если нет майданов,переворотов, новых ,всяких ...ХНР), надежда была в крипту,но и тут облом. Доллар что-то совсем плох, уже и банкам дали(почти) волю, думал когда вступят в игру опять будет хоть какая-то стабильность, а толи они ждут чего-то , или как, но смысл в том что в НБ уже гривны, давно меньше половины, вообщем год забавно начался и так и идет
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

vovodabravis, а шо с долларом не так? Не принимают? Отменяют? А если у мну всё есть, шо мне покупать? Подскажите, а то прям растерялся.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:29

Vitaka
они что-то знают, но тссс. молчат.
потому что секрет.
вот теперь не уверен, пустят ли в самолёт с билетом, купленным за бакс?
волнуюсь очень...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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