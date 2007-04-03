Додано: Сер 04 кві, 2018 13:29

Vitaka

они что-то знают, но тссс. молчат.

потому что секрет.

вот теперь не уверен, пустят ли в самолёт с билетом, купленным за бакс?

волнуюсь очень...

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