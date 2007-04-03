vovodabravis написав:airmax78 Ну вот опять, а как они перекроют это движение? я когда пользовался обменниками, основная масса с них вообще с россии была, а деньгу мне переводили вообще с разных счетов и имен , бывало такое что одну суму разбивали на три куска (к чему не знаю), за что будут закрываться эти счета? я буду на них заявлять, что якобы, они купили у меня крипту? И поверьте, если они умудрятся закрыть все эти счета(старые и новые)(как это смешно звучит, они не могут счета закладчиков заблокировать), вы уверенны что это будет злом для крипты? ведь если с цепи кеш-крипта-кеш-наркота(оружие, отмывы депутатов или чинош, некий товар) убрать слово кеш, кто по вашему постродает? вы уверенны что черному рынку вообще нужны физические деньги?
Перенос торговли битком в мессенджеры, на столбы объявлений и т.п. с расчетом как-нибудь, как получится - это если не смерть, то возврат к курсу 1-10 баксов за биткоин. Потому что этим дрочиловом нормальные люди заниматься не будут.
Я вас всех удивлю, но я ни разу, не написал ,чтобы покупали крипту. Перечитайте сообщения. И если вы это сделаете,то найдете мое послание- что на данный момент, биток это безумная пила. А дальше, просто ,отвечал на сообщения которые меня заинтересовали, почему тот или иной человек так думает. Я говорю за черный рынок, а не владельцев. Вы и вправду думаете что на черном рынке не будет перекупов? Да это древнейшая профессия которая будет всегда и везде))))
Zebra Очень сильно сомневаюсь что наши дискуссии на этом форуме, хоть ну капельку ,влияют на мировой курс))) мы здесь общаемся скорее для себя, сплетничаем одним словом, и благодаря этому принимаем определенные решения ,которые наверное касаются только нас, по крайней мере я так думаю, а вот сердитесь вы зря, ваше мнение для меня важно, потому вас читаю и общаюсь, и на ветке долларовой я вас читал, хоть и рубите всегда с плеча и иногда лезете не в ту степь)))) но ваши посылы всегда интересно читать.
Zebra Сейчас я точно не советовал бы ее покупать простым обывателям, потому как на данный момент это абсолютно неадекватный зверь, без нас там есть кому вливать,поверьте, вот когда(я надеюсь на это,иначе...)устаканиться вот тогда да, а сейчас это не рынок, это безумие(для меня)
да что-то с долларом не так,болеет))) Я ,если честно ,после нг , когда появляется любой фиат, стараюсь как можно быстро от него избавиться(покупаю что-то), в гривну не очень верю(не судите строго,такой я патриот), доллар захворал в принципе после нг он обычно немного вниз всегда( если нет майданов,переворотов, новых ,всяких ...ХНР), надежда была в крипту,но и тут облом. Доллар что-то совсем плох, уже и банкам дали(почти) волю, думал когда вступят в игру опять будет хоть какая-то стабильность, а толи они ждут чего-то , или как, но смысл в том что в НБ уже гривны, давно меньше половины, вообщем год забавно начался и так и идет