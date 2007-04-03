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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:32
Yuri_T написав:Vitaka
они что-то знают, но тссс. молчат.
потому что секрет.
вот теперь не уверен, пустят ли в самолёт с билетом, купленным за бакс?
волнуюсь очень...
Я прям употел
Думаю, мож чего-то пропустил, пока занимался делами всякими...
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Vitaka
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Додано: Сер 04 кві, 2018 13:36
Vitaka кроме того что падает, все как обычно
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vovodabravis
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Додано: Сер 04 кві, 2018 13:38
vovodabravis написав:Vitaka
кроме того что падает, все как обычно
США в курсе, что с их валютой непорядок?
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Vitaka
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Додано: Сер 04 кві, 2018 13:56
vovodabravis написав:Vitaka
кроме того что падает, все как обычно
куда падает?
к гривне за за 3 года +12%, за 5 лет +225%
только жене не говорите что все деньги в крипту влили, скажите... ну не знаю, ограбили...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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Kripo
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Додано: Сер 04 кві, 2018 14:15
Kripo так тогда может лучше в евро? там график получше будет.
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vovodabravis
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Додано: Сер 04 кві, 2018 14:24
Kripo написав:
только жене не говорите что все деньги в крипту влили, скажите... ну не знаю, ограбили...
если жена мешает покупать крипту, то нафиг такая жена?
"Но если водка работе мешает - Брось ее на х..., работу свою!" (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
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Yuri_T
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