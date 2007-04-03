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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1133113411351136

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 117
1) $6250 і вище
21%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:32

  Yuri_T написав:Vitaka
они что-то знают, но тссс. молчат.
потому что секрет.
вот теперь не уверен, пустят ли в самолёт с билетом, купленным за бакс?
волнуюсь очень...


Я прям употел :) Думаю, мож чего-то пропустил, пока занимался делами всякими...
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:36

Vitaka кроме того что падает, все как обычно
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:38

  vovodabravis написав:Vitaka кроме того что падает, все как обычно

США в курсе, что с их валютой непорядок?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:56

  vovodabravis написав:Vitaka кроме того что падает, все как обычно

куда падает?
к гривне за за 3 года +12%, за 5 лет +225%
только жене не говорите что все деньги в крипту влили, скажите... ну не знаю, ограбили...
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Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:15

Kripo так тогда может лучше в евро? там график получше будет.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:24

  Kripo написав:только жене не говорите что все деньги в крипту влили, скажите... ну не знаю, ограбили...

если жена мешает покупать крипту, то нафиг такая жена?
"Но если водка работе мешает - Брось ее на х..., работу свою!" (с) :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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