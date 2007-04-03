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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1134113511361137>

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 117
1) $6250 і вище
21%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:32

  Yuri_T написав:Vitaka
они что-то знают, но тссс. молчат.
потому что секрет.
вот теперь не уверен, пустят ли в самолёт с билетом, купленным за бакс?
волнуюсь очень...


Я прям употел :) Думаю, мож чего-то пропустил, пока занимался делами всякими...
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:36

Vitaka кроме того что падает, все как обычно
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:38

  vovodabravis написав:Vitaka кроме того что падает, все как обычно

США в курсе, что с их валютой непорядок?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:56

  vovodabravis написав:Vitaka кроме того что падает, все как обычно

куда падает?
к гривне за за 3 года +12%, за 5 лет +225%
только жене не говорите что все деньги в крипту влили, скажите... ну не знаю, ограбили...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:15

Kripo так тогда может лучше в евро? там график получше будет.
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:24

  Kripo написав:только жене не говорите что все деньги в крипту влили, скажите... ну не знаю, ограбили...

если жена мешает покупать крипту, то нафиг такая жена?
"Но если водка работе мешает - Брось ее на х..., работу свою!" (с) :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию. Но оставляем его без внимания!
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Какое-то глупое метание ... пошло
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:46

  Kripo написав:
  vovodabravis написав:Vitaka кроме того что падает, все как обычно

куда падает?
к гривне за за 3 года +12%, за 5 лет +225%
только жене не говорите что все деньги в крипту влили, скажите... ну не знаю, ограбили...

:mrgreen:
У жителей одного государства по этому поводу есть прекрасное изречение:
"Такой умный, как моя жена вчера" :mrgreen:
Любителям математики посвящается.
Курс биткоин к доллару на 01.04.2013 128,37 USD
Курс биткоин к доллару на 01.04.2018 (даже с учетом "всьопропало, шеф", падающего тренда, хомякибегутбуиттокадешеветь) 7210,17 USD
Итого рост за пять лет - 5500%, к гривне посчитайте сами.
Вопрос - кто лох :P :mrgreen: ?
artist_007
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 14:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  artist_007 написав:Любителям математики посвящается.
Курс биткоин к доллару на 01.04.2013 128,37 USD
Курс биткоин к доллару на 01.04.2018 (даже с учетом "всьопропало, шеф", падающего тренда, хомякибегутбуиттокадешеветь) 7063,17 USD


ну не знаю, порция лсд или марихуаны как стоили 20€ так и стоят в Горлиц-пaрке Берлина, и мне лично похер скока там мне надо перевести щиткойнов диллеру 0,0001 или 100000 за дозу, это все равно 20€ (это к слову, о том что коины никуда не исчезнут, это может таки и да, но их КУРС черному рынку не важен).

а доллары и евро лежат в украинских банках под... ну под разными процентами, и 13% и 4,5% было, не важно, но доза все равно стоит 20€. А вот в гривнах это сильно другие цифири...

А сколько этих самых коинов за эти годы насоздовали и они в 0 ушли?!

так кто тут "моя жена потом"?! :wink:
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:04

  Yuri_T написав:
  Kripo написав:только жене не говорите что все деньги в крипту влили, скажите... ну не знаю, ограбили...

если жена мешает покупать крипту, то нафиг такая жена?
"Но если водка работе мешает - Брось ее на х..., работу свою!" (с) :mrgreen:


жены, из опыта конечно, плохо переносят "неизбежные потери депозита" при игре на форексах-золотах-акциях-криптах, они почему то не понимают, что "за опыт надо платить" и что "это первая ступенька к карьере инвестора", когда я потерял 5к€ то моя их почему то в "отпуска на канарах" перевела а не восприняла стоически как "-3% портфеля инвестиций". :cry:
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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