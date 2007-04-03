Я прям употел Думаю, мож чего-то пропустил, пока занимался делами всякими...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:32
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:38
Додано: Сер 04 кві, 2018 13:56
куда падает?
к гривне за за 3 года +12%, за 5 лет +225%
только жене не говорите что все деньги в крипту влили, скажите... ну не знаю, ограбили...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:24
если жена мешает покупать крипту, то нафиг такая жена?
"Но если водка работе мешает - Брось ее на х..., работу свою!" (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию. Но оставляем его без внимания!
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:35
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Какое-то глупое метание ... пошло
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:46
У жителей одного государства по этому поводу есть прекрасное изречение:
"Такой умный, как моя жена вчера"
Любителям математики посвящается.
Курс биткоин к доллару на 01.04.2013 128,37 USD
Курс биткоин к доллару на 01.04.2018 (даже с учетом "всьопропало, шеф", падающего тренда, хомякибегутбуиттокадешеветь) 7210,17 USD
Итого рост за пять лет - 5500%, к гривне посчитайте сами.
Вопрос - кто лох ?
Додано: Сер 04 кві, 2018 14:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
ну не знаю, порция лсд или марихуаны как стоили 20€ так и стоят в Горлиц-пaрке Берлина, и мне лично похер скока там мне надо перевести щиткойнов диллеру 0,0001 или 100000 за дозу, это все равно 20€ (это к слову, о том что коины никуда не исчезнут, это может таки и да, но их КУРС черному рынку не важен).
а доллары и евро лежат в украинских банках под... ну под разными процентами, и 13% и 4,5% было, не важно, но доза все равно стоит 20€. А вот в гривнах это сильно другие цифири...
А сколько этих самых коинов за эти годы насоздовали и они в 0 ушли?!
так кто тут "моя жена потом"?!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Додано: Сер 04 кві, 2018 15:04
жены, из опыта конечно, плохо переносят "неизбежные потери депозита" при игре на форексах-золотах-акциях-криптах, они почему то не понимают, что "за опыт надо платить" и что "это первая ступенька к карьере инвестора", когда я потерял 5к€ то моя их почему то в "отпуска на канарах" перевела а не восприняла стоически как "-3% портфеля инвестиций".
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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