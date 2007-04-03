Додано: Сер 04 кві, 2018 14:52

artist_007 написав: Любителям математики посвящается.

Курс биткоин к доллару на 01.04.2013 128,37 USD

Курс биткоин к доллару на 01.04.2018 (даже с учетом "всьопропало, шеф", падающего тренда, хомякибегутбуиттокадешеветь) 7063,17 USD Любителям математики посвящается.Курс биткоин к доллару на 01.04.2013 128,37 USDКурс биткоин к доллару на 01.04.2018 (даже с учетом "всьопропало, шеф", падающего тренда, хомякибегутбуиттокадешеветь) 7063,17 USD

ну не знаю, порция лсд или марихуаны как стоили 20€ так и стоят в Горлиц-пaрке Берлина, и мне лично похер скока там мне надо перевести щиткойнов диллеру 0,0001 или 100000 за дозу, это все равно 20€ (это к слову, о том что коины никуда не исчезнут, это может таки и да, но их КУРС черному рынку не важен).а доллары и евро лежат в украинских банках под... ну под разными процентами, и 13% и 4,5% было, не важно, но доза все равно стоит 20€. А вот в гривнах это сильно другие цифири...А сколько этих самых коинов за эти годы насоздовали и они в 0 ушли?!так кто тут "моя жена потом"?!