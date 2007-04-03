Я говорил и говорю - рисковость активов (любых) с каждым годом растет.
Будь это золото, алмазы, валюта, акции, криптоактивы.
Система (матрица) устроена так, чтобы пытаться эти активы контролировать.
Если она не может эти активы контролировать, она пытается их уничтожить.
Поэтому человечество движется в сторону бОльшей зависимости от системы с каждым годом.
И с каждым годом человечеству, чтобы сохранять больше степеней свободы, необходимо находить бОльшее количество активов, чтобы хотя бы сохранить (а в удачном случае, и приумножить) количество своих сбережений и капиталов. В будущем больше степеней свободы будет иметь тот, у кого будет больше разных активов, которые он сможет контролировать сам.
Индивиды, с пеной у рта доказывающие, что "Самый стабильный актив-доллар" или "самый стабильный актив - золото","самый стабильный актив - акции" и т.д на самом деле являются продуктом контроля матрицы над человеческим сознанием (ятакдумаю (С)).
Но они забывают, что матрица в любой момент может лишить их этого самого актива.
Валюта легко запрещается, золото изымается, вклады замораживаются, банки банкротятся,акции могут разрешить только для юрлиц и т.д.
Поэтому решение о покупке и продаже криптоактивов, как и любых других активов, нужно всегда принимать самостоятельно и на основании тщательного изучения вопроса хотя бы на первых порах.
А аргументы, которые я слышу в стиле - биткоин г.но, потому что г.но-г.но, кроме улыбки, у меня ничего не вызывают