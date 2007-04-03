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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1134113511361137

Рівень відкупу Біткойну, $?

Криптовалюты , рынок криптовалют 6.6 5 117
1) $6250 і вище
21%
24
2) $6000-$6249
4%
5
3) $5900-$5999
2%
2
4) $5750-$5899
3%
3
5) $5500-$5749
3%
3
6) $5000-$5499
9%
10
7) $4500-$4999
8%
9
8 $3500-$4499
10%
12
9) $2500-$3499
6%
7
10) нижче $2500
36%
42
Всього голосів : 117
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:06

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я говорил и говорю - рисковость активов (любых) с каждым годом растет.
Будь это золото, алмазы, валюта, акции, криптоактивы.
Система (матрица) устроена так, чтобы пытаться эти активы контролировать.
Если она не может эти активы контролировать, она пытается их уничтожить.
Поэтому человечество движется в сторону бОльшей зависимости от системы с каждым годом.
И с каждым годом человечеству, чтобы сохранять больше степеней свободы, необходимо находить бОльшее количество активов, чтобы хотя бы сохранить (а в удачном случае, и приумножить) количество своих сбережений и капиталов. В будущем больше степеней свободы будет иметь тот, у кого будет больше разных активов, которые он сможет контролировать сам.

Индивиды, с пеной у рта доказывающие, что "Самый стабильный актив-доллар" или "самый стабильный актив - золото","самый стабильный актив - акции" и т.д на самом деле являются продуктом контроля матрицы над человеческим сознанием (ятакдумаю (С)).
Но они забывают, что матрица в любой момент может лишить их этого самого актива.
Валюта легко запрещается, золото изымается, вклады замораживаются, банки банкротятся,акции могут разрешить только для юрлиц и т.д.
Поэтому решение о покупке и продаже криптоактивов, как и любых других активов, нужно всегда принимать самостоятельно и на основании тщательного изучения вопроса хотя бы на первых порах.
А аргументы, которые я слышу в стиле - биткоин г.но, потому что г.но-г.но, кроме улыбки, у меня ничего не вызывают :)
Востаннє редагувалось artist_007 в Сер 04 кві, 2018 15:26, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

скоро у каждой публичной особы будет свой ICO
https://buzcoin.io/index.html
Magnat
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:19

Vitaka мммм, вообще-то в курсе))) вы хоть иногда новости читайте
http://expert.ru/2018/01/4/padenie-dollara/
http://expert.ru/2018/01/25/padenie-dollara/
https://www.novayagazeta.ru/articles/20 ... ost-trampa
http://podrobnosti.ua/2222539-kurs-doll ... ljuty.html
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:25

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

За весь день в объявлениях только одно предложение по доллару, о продаже 35000 USD по 26.14
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:28

  vovodabravis написав:Vitaka мммм, вообще-то в курсе))) вы хоть иногда новости читайте
http://expert.ru/2018/01/4/padenie-dollara/
http://expert.ru/2018/01/25/padenie-dollara/
https://www.novayagazeta.ru/articles/20 ... ost-trampa
http://podrobnosti.ua/2222539-kurs-doll ... ljuty.html


75% процентов источников из России, "крах доллара предрешен" на 75%. :mrgreen:
https://www.google.de/search?client=fir ... P8aZmWv1-A
Востаннє редагувалось Kripo в Сер 04 кві, 2018 15:36, всього редагувалось 1 раз.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:29

  vovodabravis написав:Vitaka мммм, вообще-то в курсе))) вы хоть иногда новости читайте
http://expert.ru/2018/01/4/padenie-dollara/
http://expert.ru/2018/01/25/padenie-dollara/
https://www.novayagazeta.ru/articles/20 ... ost-trampa
http://podrobnosti.ua/2222539-kurs-doll ... ljuty.html


Ну раз ФРС в курсе - я спокоен :) Вы сколько потеряли на падении курса доллар/евро? Пару миллиардов? Или меньше?
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 15:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  artist_007 написав:Валюта легко запрещается, золото изымается, вклады замораживаются, банки банкротятся,акции могут разрешить только для юрлиц и т.д.
....
А аргументы, которые я слышу в стиле - биткоин г.но, потому что г.но-г.но, кроме улыбки, у меня ничего не вызывают :)


поэтому нужно деферсииысавироваться (слово уж больно мудреное), во всякое... МММ к примеру подкупить на 2% капитала? Интернет же точно никто не обрубит?!

когда мне кто-то говорит что МММ дерьмо потому что это дерьмо, я тока слегка морщу нос!
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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